Damir Nikšić galamio i vrijeđao u Parlamentu, Čelik mu poručio: "Popij terapiju"

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, sazvana zbog spornih prepiski funkcionera Vlade FBiH i FUP-a, pretvorila se u novi politički cirkus nakon burnog istupa zastupnika Damira Nikšića.

Već na početku rasprave Nikšić je izrazio nezadovoljstvo što se ova tačka uopće našla na dnevnom redu.

-. Ne može se Parlament baviti medijskim napisima. Ja se slažem da se Federalni MUP stavi pod nadzor Parlamenta, ali znate zbog čega? Zato što mi je dosta da informacije cure u medije, da se vrši linč i hajka bez presude i dokaza. Čuj - informacije o navodnim nelegalnim radnjama. Kakva je to nebuloza – poručio je Nikšić.

Nakon što ga je predsjedavajući Mioković upozorio na ton kojim govori i da se drži teme, u svom prepoznatljivom performativnom stilu, počeo je galamiti i komentirati aktere afere.

- Ne možete me prekidati. Ja imam slobodu da radim šta hoću! Imam osam minuta da govorim - mogu pjevati, mogu raditi šta hoću! Ja predlažem da tema ovdje bude MUP, curenje informacija u medije, to je problem u ovom društvu - vikao je Nikšić, gestikulirajući za govornicom.

Predsjedavajući Mladen Mioković pokušao ga je smiriti, a nakon što je Nikšić nastavio s upadicama, galamom i uvredama, bio je primoran isključiti mu mikrofon i oduzeti riječ. Ipak, zastupnik je nastavio dobacivati i dobacivati uvrede iz klupe.

Tada je riječ uzeo zastupnik Mirza Čelik, koji se osvrnuo na Nikšićevo ponašanje.

- Izgleda da opet nije popio terapiju - rekao je Čelik, nastavljajući da Parlament ne raspravlja samo o „medijskim napisima“, već i o mjerama zabrane koje je odredio Vrhovni sud.

Nikšić mu je nastavio dobacivati, na što je Čelik ponovio:

- "Evo, i dalje nije popio terapiju".

Sjednica je nastavljena u izrazito napetoj atmosferi, uz međusobne dobacivanja i prekide, dok se rasprava o spornim prepiskama sve više pretvara u političku predstavu.

Inače, u javnosti se već dugo šuško da nakon što je istupio u Našoj stranci, a prethodno imao neuspješnu epizodu s pokušajem vlastite političke opcije, Damir Nikšić sada ponovo pokušava da se vrati pod okrilje SDP-a.



To bi objasnilo i ovu naglu potrebnu za šlihtanje ovoj stranci i njenom rukovodstvu.