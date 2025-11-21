Ambasada Japana osudila potez Košarca: Provokativna poruka

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac poslao je visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) vojni šljem iz Drugog svjetskog rata što su žestoko osudile Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Japana.

- Nedavna poruka ministra BiH Košarca visokom predstavniku je provokativna, kontraproduktivna i nespojiva sa naporima da se deeskaliraju tenzije u BiH - navodi se u objavi Ambasade Japana.