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SKANDALOZNO

Ambasada Japana osudila potez Košarca: Provokativna poruka

Poručuju da Japan nastavlja sa snažnom podrškom i solidarnošću s visokim predstavnikom Šmitom

Staša Košarac. Screenshot

Dž. R.

21.11.2025

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac poslao je visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) vojni šljem iz Drugog svjetskog rata što su žestoko osudile Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Japana.

- Nedavna poruka ministra BiH Košarca visokom predstavniku je provokativna, kontraproduktivna i nespojiva sa naporima da se deeskaliraju tenzije u BiH -  navodi se u objavi Ambasade Japana.

Poručuju da Japan nastavlja sa snažnom podrškom i solidarnošću s visokim predstavnikom Šmitom i njegovim mandatom.

Uz šljem zloglasnih SS jedinica, za kojeg nije pojasnio kako je došao do njega, Košarac je Šmittu poslao i pismo koje je nazvao "Pismo okupatoru". U pismu je iznio veliki broj spornih i skandaloznih tvrdnji.

Između ostalog, Košarac je Šmita nazvao "otjelotvorenjem političkog zla i loše namjere prema RS-u" te u jednom dijelu najavio da Šmita "čeka Nuremberški proces", misleći na suđenja bivšim nacističkim funkcionerima i saradnicima nakon Drugog svjetskog rata.

Ovakve reakcije dolaze i nakon što su ambasade Evropske unije, Velike Britanije i Njemačke već osudile gest Košarca, ocijenivši ga nediplomatskim, uvredljivim i opasnim u kontekstu historijskih manipulacija.

# STAŠA KOŠARAC
# AMBASADA JAPANA U BIH
# AMBASADA SAD
# CHRISTIAN SCHMIDT
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