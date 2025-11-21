CIK: Pravo glasa na prijevremenim izborima ima više od 1,2 miliona građana

U nedjelju se održavaju prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila detalje o procesu biranja novog lidera ovog entiteta.

Prema saopštenju CIK-a, ukupno je formirano 2.211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova, a pravo glasa ima 1.264.364 birača.

Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

Centralna izborna komisija BiH akreditirala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 6.460.000 KM.

Vrijedi istaći i da predizborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno u 07:00 sati ujutro 22. novembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19:00 sati 23. novembra.