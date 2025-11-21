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REAKCIJE

Murat Tahirović o odluci Vlade RS: Odbrana i porodica Mladića sedmično preispituju strpljenje Haškog suda

I ovog puta, ubijeđen sam, sud će postupiti isto i odbiti zahtjev, navodi

Murat Tahirović. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

21.11.2025

Vlada RS je na sjednici 19. novembra donijela odluku kojom daje garancije osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću za privremeni boravak na slobodi. 

Garancije se odnose na Mladićev zahtjev da prisustvuje četrdesetodnevnom pomenu preminule sestre Milice Avram početkom decembra, što je izazvalo brojne negativne reakcije, posebno iz udruženja žrtava rata u BiH.

- Nakon još jednog u nizu zahtjeva odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića, treba napomenuti da odbrana i porodica Mladića skoro svake sedmice preispituju strpljenje predsjednice Haškog suda, tražeći po ko zna koji put prijevremno puštanje, iako se sud već očitovao po istom osnovu i naveo razloge zašto Mladić neće biti pušten na slobodu.

A razlozi su težina krivičnih djela za koje je osuđen, kao i činjenica da se godinama skrivao, izbjegavajući postupak. I ovog puta, ubijeđen sam, sud će postupiti isto i odbiti zahtjev, jer je očito da se radi o manipulaciji - kazao je za Avaz predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović.

# MURAT TAHIROVIĆ
# REPUBLIKA SRPSKA
# RATKO MLADIĆ
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