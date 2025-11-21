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PRIJEVREMENI IZBORI U RS

Koalicija "Pod lupom": Zabilježeno 50 nepravilnosti, prednjači preuranjena kampanja

Politički subjekti takve skupove koriste za prikrivene predizborne aktivnosti, što predstavlja oblik preuranjene kampanje

Koalicija „Pod lupom“. Screenshot

A. O.

21.11.2025

Koalicija „Pod lupom“ je od početka građanske, nestranačke posmatračke misije Prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda zabilježila ukupno 50 izbornih nepravilnosti. Zabilježene nepravilnosti se odnose na: preuranjenu izbornu kampanju (23 slučaja), propuste u radu lokalnih izbornih komisija (10), nepravilnosti u radu medija (4), dezinformacije u izbornoj kampanji (4), zloupotrebu djece u političke svrhe (4), zloupotrebu javnih resursa (2), govor mržnje (1), nepravilnosti pri formiranju biračkih odbora (1) i ostale nepravilnosti (1). Do sada su identifikovana dva politička subjekta koja krše izborna pravila. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na SDS (55,6%) i SNSD (44,4%).

Iz Koalicije „Pod lupom“ su se osvrnuli i na samu izbornu kampanju. Navode da iako je za učešće na izborima ovjereno šest političkih subjekata, izbornu kampanju u potpunosti su oblikovali SDS i SNSD, čiji narativi dominiraju javnim prostorom. Kampanje su obilježene emocionalnim porukama, zapaljivom retorikom i međusobnim diskreditacijama, bez jasnih programskih rješenja. Uz to, oba politička subjekta koriste narativ ugroženosti Republike Srpske, ali iz različitih perspektiva: SDS govori o „unutrašnjim zloupotrebama“, dok SNSD naglašava prijetnje iz međunarodne zajednice i drugih naroda u BiH. Posebno zabrinjava korištenje govora mržnje. Upotreba govora mržnje u predizbornoj kampanji je neprihvatljiva i predstavlja odraz nerazvijene i nezrele političke kulture i nizak nivo demokratskih standarda.

Zloupotreba djece

Ponovno je zabilježena i zloupotreba djece u političke svrhe, iako je ova nepravilnost izričito zabranjena Izbornim zakonom BiH. Ipak, izrečene sankcije za ovu vrstu kršenja su izuzetno rijetke.

Koalicija „Pod lupom“ upozorava na sve češću praksu zloupotrebe odredbe zakona koja dopušta interne skupove statutarnih tijela stranaka. Politički subjekti takve skupove koriste za prikrivene predizborne aktivnosti, što predstavlja oblik preuranjene kampanje.

Tri sankcije 

Na osnovu dosadašnjih nalaza, Koalicija „Pod lupom“ je uputila 25 prijava CIK-u. CIK je do sada po prijavama Koalicije „Pod lupom“ izrekao tri sankcije u iznosu od ukupno 47.000 KM. I dalje postoji značajan nedostatak dosljednosti i ujednačenosti u tumačenju i sankcionisanju izbornih nepravilnosti. Koalicija „Pod lupom“ naglašava da ovakva praksa ne može imati odvraćajući efekt i poziva institucije na punu implementaciju preporuka o blagovremenom i adekvatnom sankcionisanju svih izbornih nepravilnosti.

Iz Koalicije „Pod lupom“ su najavili i kako će oko 450 posmatrača/ica Koalicije „Pod lupom“ na izborni dan posmatrati izborni proces na skoro svakom petom biračkom mjestu u Republici Srpskoj.

Posmatrači/ice izbornog dana na izborni dan pratit će sve faze izbornog procesa, uključujući uređenje i otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova, kao i pakovanje izbornog materijala. 

Pažljivo će se pratiti sve nepravilnosti koje bi mogle uticati na izborni proces, te će se odmah reagovati kako bi se otklonile uočene nepravilnosti i omogućilo da se izbori odvijaju u skladu sa zakonom.

Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali građane/ke da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo glasa, te da prijave sve izborne nepravilnosti koje uoče putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“.

Također, politički subjekti su pozvani da poštuju izborna pravila, da ne pribjegavaju izbornim nepravilnostima na izborni dan i da poštuju nadolazeću izbornu šutnju. Koalicija „Pod lupom“je navela kako će na sve izborne nepravilnosti reagovati ka nadležnim institucijama.

# PRIJEVREMENI IZBORI
# NEPRAVILNOSTI
# RS
# KOALICIJA „POD LUPOM“
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