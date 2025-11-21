Amir Pašić Faćo: "Kažu da sam prijetio Mirzi Vranj, čiji je muž osuđen na samo 3 godine zbog pokušaja mog ubistva"

Tokom ročišta za produženje pritvora Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca u sudnici se obratio i sam Amir Pašić Faćo. Kazao je da je istraga protiv njega proširena zbog vrijeđanja Mirze Vranj, novinarke, čiji je suprug Sulejman Jasika, koji mu je pucao u glavu u hotelu Evropa i nakon nagodbe s Tužilaštvo je dobio samo tri godine zatvora.

On je kazao da je Jasika povezan s Konakovićem, da je član narkokartela "Tito i Dino". Vezano za psovke upućene Rami Isaku, on je kazao da ne može biti imun kada Samedin Fišić, presuđivana osoba, s Ramom Isakom pod pratnjom ode u Srebrenicu. Naveo je da ne može biti miran ni kada osobe koje se druže s najvećim kriminalcima budu primljene u FMUP kod ministra i onda iz njega iz revolta izađu psovke.

- Ja sam za ovo založio život svoje djece, moja djeca su u psihičkoj krizi, jer oni su ponosni na mene, a ja sam u pritvoru - kazao je. Govoreći i o proširenju istrage vezano za prijavu Rame Isaka, on je kazao da je Ramo Isak gostovao kod Mirza Vranj i da se tu vidi sprega između njih dvoje.