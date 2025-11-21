Raspad NiP-a se nastavlja: Dučić izjavio da mu obraz ne dopušta da bude sa njima

Vijećnik Naroda i pravde Arslan Dučić obrazložio je ostavku koju je dao na poziciju dopredsjedavajućeg u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

- Ovim putem s dubokim žaljenjem i sramom u srcu, ali i s nepokolebljivim osjećajem dužnosti prema poštenom svijetu koji me je birao, podnosim neopozivu ostavku na funkciju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Novo Sarajevo. Moja odluka nije puki hit niti „privatni razlog“, kako to mnogi u javnom diskursu rado izjavljuju, već duboko neslaganje s neradom, te netransparentnim i neodgovornim odlukama. Moja savjest i obraz mi ne dopuštaju da budem dio procesa koji direktno opterećuje naš časni narod za dodatnih pola miliona konvertibilnih maraka, a sve u korist tamnih, privatnih i stranačkih džepova - kazao je Dučić.

Dodao je da ne može i ne želi svojim prisustvom da "blagosilja drsko povećanje vijećničkih naknada bezumno rasipanje javnog novca na stranačke kasice i nepotrebno otvaranje novih stranačkih položaja, dok se u isto vrijeme moj narod bori za goli opstanak, a moji jarani i komšije, sada već odrasli ljudi sa svojim porodicama, dižu sidro i napuštaju ovo tlo zbog teških uslova života".

- Moje opredjeljenje je oduvijek bilo i bit će čistota i javnost rada, odgovornost i pomno slušanje glasa naroda, a ne ropsko slijeđenje stranačkih direktiva nauštrb javnog dobra, ma koliko me pojedinci iz istog tog naroda pljuvali i o meni pogrdne riječi zborili. Ovakvi potezi potpuno odudaraju od bilo kakvih načela mog djelovanja i predstavljaju apsolutnu crvenu liniju. Moj lični dignitet mi ne dopušta da nastavim obavljati ovu funkciju sa aktuelnom većinom u situaciji gdje nemam osjećaj zajedničkog djelovanja, već gledam grupu pojedinaca bez jasne vizije i ciljeva, gdje se interesi političkih moćnika stavljaju ispred potreba cjelokupnog naroda. Donio sam konačnu odluku da u narednom periodu aktuelna načelnica i ova većina ostaju bez moje podrške - istakao je.

Kako je kazao, preći će u opoziciju "ali ne u dosadašnje političke stranke već u potpuno novi politički format, posvećen isključivo interesima naših sugrađana".

- Želim uspjeh u budućem radu Općinskog vijeća onim rijetkim, iskrenim pojedincima, uz nadu da će građani srcem i umom prepoznati ko je kakav i da će se jednog dana pojaviti većina koja je spremna raditi isključivo za dobrobit naroda, a ne za svoje sitne, sebične interese. Do tada, svima onima koji traže dostojanstven život i bolju budućnost, jedina i najbolja alternativa ostaju Njemačka i druge zapadne, uređene zemlje, dok vlada nesklad i propast - zaključio je Dučić.



