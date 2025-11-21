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TRIPARTITNI UGOVOR

Podrška obnovi i poboljšanju stambenih uvjeta za povratnike na području grada Mostara

Grad Mostar, u partnerstvu s Federalnim ministarstvom, nastavlja aktivno raditi na kreiranju programa i mjera

Grad Mostar. Fena

FENA

21.11.2025

U Gradskoj vijećnici Mostara u petak je upriličeno svečano potpisivanje tripartitnog ugovora između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Grada Mostara te šest korisnika – povratnika.

Ovim ugovorom formalizirana je podrška obnovi i poboljšanju stambenih uvjeta za povratnike na području grada Mostara, čime se nastavlja kontinuirano djelovanje na jačanju održivog povratka, unapređenju kvalitete života i stvaranju stabilnih uvjeta za ostanak i razvoj povratničkih zajednica, izvijestili su iz Gradske uprave Mostara.

Grad Mostar, u partnerstvu s Federalnim ministarstvom, nastavlja aktivno raditi na kreiranju programa i mjera koji doprinose jačanju socijalne kohezije, ravnopravnosti i sigurnosti za sve građane, posebno one koji se vraćaju na svoja prijeratna ognjišta.

Potpisivanje današnjeg ugovora još je jedan važan korak u zajedničkim naporima da se omogući dostojanstven život povratnicima te dodatno ojača povjerenje i suradnja između institucija i građana, navode iz Grada.

# POVRATNICI
# PODRŠKA
# MOSTAR
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