Nikšić: Vlada FBiH neće odustati od borbe protiv kriminala, južna interkonekcija vitalni interes SAD

- Mi smo ti koji su transparentno pozvali sve nadležne institucije da izvrše uvid u prepisku od koje se pokušala napraviti afera i kreirati javni linč. Pitanje otkud premijeru pravo da traži da se neko privede licu pravde, ne govoreći konkretno ni o kakvom imenu, već uopćeno o kriminalcima, treba ostaviti pitanje kome to smeta i ko je to želio zabraniti premijeru da se bavi svojim poslom i da komunicira sa nadležnim službama - rekao je Nikšić.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je da Vlada neće odustati od borbe protiv kriminala i da je spremna na provjeru svake sumnje, pa i anonimnih prijava, nakon što današnja hitna sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta nije održana zbog rušenja dnevnog reda na kojem se trebalo raspravljati o prepiskama Vlade i Federalne uprave policije.

Dodao je da Zakon o unutrašnjim poslovima jasno propisuje da direktor Federalne uprave policije odgovara ministru i Vladi FBiH.

- Ni na koji način nisam pokušao niti bih uradio, niti ću ikada uraditi takvo nešto, jer sam ja bio taj koji je godinama izložen aferama kreiranim kroz dezinformacije i ne bih se time nikada bavio. Za to sam da svako odgovara za svoje postupke i da institucije rade svoj posao - istaknuo je.

- Neću ih podsjećati da su imali osam godina da to formiraju. Trebalo je da prođe deset godina da se ponovo vrati ona vlada i onaj premijer koji je tada forsirao donošenje tog zakona i da stvorimo materijalne, kadrovske i prostorne uslove za formiranje federalnog POSKOK-a i posebnog odjela Vrhovnog suda - rekao je.

Naglasio je da su "sve laži" koje se iznose posljednjih mjeseci rezultat činjenice da nema prigovora na rad Vlade FBiH u ekonomskom smislu.

- Mi smo ispunili obećanja o rastu privrede, minimalnoj plati, donošenju zakona o fiskalizaciji i stvaranju preduvjeta da pravosudne institucije bez utjecaja rade svoj posao - kazao je Nikšić.

Premijer je dodao da Vlada FBiH nije nikoga nezakonito zaposlila, ali da se sve treba ispitati.

- Tvrdim da nismo, ali nek se ispita. Ali da će neko nas preplašiti, da se povučemo, da odustanemo od toga da istražujemo kriminal, da tražimo da oni koji su milione konvertibilnih maraka ukrali, pronevjerili, strpali u kase i džepove, od toga odustati nećemo - poručio je.

Nikšić je naveo da je Vlada na njegov prijedlog poslala zvaničan dopis POSKOK-u tražeći mišljenje da li bi rasprava mogla ugroziti istragu.

- Rekli su da je upitno, a onda da su stvari već iscurile i praktično priznali da je neko počinio krivično djelo dajući u javnost materijale iz istrage. Očekujem da će se ispitati ko je to uradio i odgovarati - rekao je.

Dodao je da jedva čeka da da iskaz kao svjedok u procesu, jer je siguran da Vlada FBiH nije radila ništa nezakonito.

- Već je primjetno da neke stranke počinju kampanju. Ja imam druge obaveze i poslove. Nisam se izjašnjavao u medijima do pokretanja istrage jer ne želim dopustiti da pobijede oni koji pakuju afere i kreiraju laži - kazao je.

Govoreći o ekonomskim pitanjima, Nikšić je podsjetio da su crne prognoze o gubitku desetina hiljada radnih mjesta nakon odluke o minimalnoj plati bile netačne.

- Kako mjeseci prolaze, nijedna od tih crnih slutnji se ne ostvaruje. Opozicija radi svoj posao, kritikuje i proziva, ali mi nastavljamo raditi - rekao je.

Nikšić je govorio i o južnoj interkonekciji, projektu izgradnje plinovoda, konkretno o jučerašnjem sastanku u Američkoj ambasadi.

- Zakon o južnoj interkonekciji predviđa da je investitor BH GAS. Jučer je ponuđena opcija od State Departmenta i mislim da ona miri situaciju. Nažalost, izgubili smo tri godine, pa još jednu od donošenja zakona, jer se ne pomjeramo s mrtve tačke - rekao je.

Podsjetio je da je zakon donesen u saradnji sa SAD-om, ali da je trasa plinovoda išla preko područja pod kontrolom lokalnih i kantonalnih vlada iz HDZ-a.

- Preglasali smo HDZ na Vladi i u parlamentu, oni su to razumjeli, ali se dalje nije radilo. Nakon jučerašnjeg razgovora i ponude, svi predsjednici političkih partija prihvatili su da bi to mogla biti opcija koja bi pomirila stvari - kazao je.

Dodao je da je potrebno izmijeniti zakon i predvidjeti da osim investitora može biti i koncesionar. Naglasio je da je projekat Južne interkonekcije vitalni interes administracije SAD-a te da su u regionu ugašeni svi projekti osim tog.