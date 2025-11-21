Nikšić o natpisima u medijima: Uredno sam platio kaznu, nikada nisam naplatio službenu dnevnicu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se nakon današnje sjednice Predstavničkog doma PSFBiH te je između ostalog progovorio o natpisima koji su pojavili u medijima, a vezano za njegovu kaznu prekoračenja brzine u vremenu prije nego što je postao premijer.

- Vrlo jednostavno, da nisam platio kaznu, ne bih mogao registrovati vozilo. Ne volim što moram govoriti o tome, ali ja sam čovjek koji nikada nije naplatio službenu dnevnicu, koji nikad nije službenim autom nije otišao i čak ima jedna kazna koju sam platio kao premijer 30.12.2024. godine sam vozio kroz Čapljinu, uslikalo me, pa sam je platio. Vozim privatnim autom, a ne službenim – rekao je Nikšić tokom obraćanja danas.

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