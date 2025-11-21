U USK formiran odbor za praćenje programa borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama

U Bihaću je održana konstituirajuća sjednica Koordinacionog odbora za praćenje Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama na području Unsko-sanskog kantona za period 2025–2027. godine. Formiranjem tog tijela Unsko-sanski kanton započinje novi ciklus institucionalne koordinacije u oblasti zaštite žrtava nasilja.

Sjednici je prisustvovao i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, poručivši da će kantonalna vlada pružiti potpunu podršku radu odbora.

– Vlada USK osigurat će punu podršku radu ovog odbora i svim aktivnostima prevencije i borbe protiv nasilja u porodici – poručio je Ružnić tokom obraćanja članovima novokonstituisanog tijela.

Na sjednici je razmatran Plan praćenja i izvještavanja o provedbi Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2025–2027. godina, kao i Plan aktivnosti povodom obilježavanja međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv rodnozasnovanog nasilja“.

Članovi odbora upoznali su se i s informacijom o učešću predstavnika USK na tematskoj sjednici "Sistemski odgovor na nasilje u porodici i nasilje prema ženama, uključujući i pitanja sistemskog odgovora na slučajeve nasilja prema djeci“.