Damir Mašić: Parlament počeo da liči na sudnicu, podrška POSKOK-u, vjerujemo u pravosuđe

- Kao Klub SDP-a smo dužni da objasnimo zašto nismo glasali o dnevnom redu. Svjedočili smo raspravi koja liči na sve osim na parlamentarnu raspravu. Dobili smo naputak POSKOK-a, u njemu je rečeno da se može održati sjednica, ali da se treba suzdržati o komentiranja pojedinih dokaza. Mi smo čak na prošloj sjednici pozvali istražne organe da utvrde činjenično stanje i pokrenu sve radnje. Nedvosmisleno smo dali podršku, to je ranije uradio i sam premijer. Mi dajemo podršku POSKOK-u i svim pravosudnim organima. Mi nismo čuli podršku POSKOK-u, opozicija kaže da ne vjeruju u pravosudni sistem, da ljudi nevini leže u zatvorima. Mi vjerujemo u pravosudne organe i očekujemo punu podršku i očekujemo da nepristrasno urade svoj dio posla. Ovo je počelo da liči na sudnicu, razmišljali smo dugo, ali kada smo vidjeli kako se politički želi zloupotrijebiti sjednica, onda smo donijeli odluku - rekao je Mašić.

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