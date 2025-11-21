Dennis Gratz: Štetno i sramotno da nije dozvoljena rasprava o aferi "Spengavanje"

On to smatra štetnim i sramotnim.

- Jutros smo prisustvovali malom pozorištu koje je bilo pripremljeno da se ova sjednica nažalost ne održi i time smo mi kao zastupnici, kao i javnost uskraćeni za odgovor da li ova trenutna vlada ima kredibiliteta da nastavi sa radom. Ovdje niko nije došao da glumi sud, da donosi odluku da li su premijer ili ljudi u njegovom okruženju krivično odgovorni za nešto što su radili ili nisu radili. Mi smo ovdje s obzirom na sve poruke kojima nas bombarduje, nažalost, kabinet premijera Nikšića posljednjih nekoliko sedmica. Našli smo se u situaciji da ovoj Federalnoj vladi ne možemo vjerovati - istakao je Gratz.

Naveo je da imamo zloupotrebu položaja, moći, namještanje poslova, imenovanja.

- Ali hajde da svedemo sve to na činjenicu da je Nikšić tražio da ne plati kaznu za prebrzu vožnju. Pa samo to je dovoljno da kolektivno Vlada ponudi ostavku. Sram neka bude kolege iz SDP-a. Nije ovo normalno. Premijer nije kralj i nećemo se navići na ovo i tjerat ćemo ovo do kraja - zaključio je Gratz.