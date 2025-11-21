SDP BiH poziva svoje članove i simpatizere da na izborima za predsjednika RS daju podršku Branku Blanuši

Socijaldemokratskapartija Bosne i Hercegovine poziva svoje članove i simpatizere u bh. entitetu Republika Srpska da svojim glasovima na predstojećim vandrednim izborima za predsjednika RS, podrže Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske.

- Blanuša, kao doktor elektrotehničkih nauka, ostvario je zapaženu karijeru, a dugogodišnji politički rad ga kvalifikuje za obavljanje značajne funkcije poput pozicije predsjednika Republike Srpske. Iako se ne slažemo po određenim političkim pitanjima sa Blanušom i opcijom iz koje dolazi, smatramo ga prihvatljivijim i kvalitetnijim rješenjem za rad na putu poboljšanja životnih uslova svih naših građana.

SNSD, predvođen presuđenim građaninom Miloradom Dodikom, diskvalificirao se vlastitim potezima i kao politički partner, ali i u očima građana ovog entiteta, koji su dovedeni u tešku egzistencijalnu situaciju. Trenutna vlast u RS-u dovela je radnike u situaciju da im doprinosi nisu uplaćeni, ekonomski standard je pao, a nacionalističke politike su pale u vodu kada je NSRS morala povući sve neustavne zakone, čime se pokazalo da su izgubljene godine za građane RS-a, a koje su mogle biti potrošene na poboljšanje kvaliteta života. SDP BiH smatra da je vrijeme za alternativnu politiku, odnosno, nova lica na poziciji predsjednika Republike Srpske, te za novu politiku stvarnog i konkretnog rada na poboljšanju odnosa i ekonomskih uslova, kao osnovnih preduslova i pretpostavki za dalji politički rad - naglasili su iz SDP-a BiH.