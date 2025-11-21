Ginkel: Radimo na domaćim korisnim rješenjima za sve konstitutivne narode

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom obilježavanja 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
GODIŠNJICA DEJTONA
Okvir uspostavljen ovim sporazumom već tri decenije potvrđuje i štiti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, poručio je Ginkel
Ginkel: Čvrsto smo posvećeni stabilnosti BiH. Platforma X
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom obilježavanja 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Kratku poruku povodom godišnjice uputio je otpravnik poslova Ambasade SAD Džon Ginkel (John Ginkel), naglasivši da će Sjedinjene Države i dalje ostati čvrsto posvećene stabilnosti Bosne i Hercegovine.
- Danas obilježavamo tridesetu godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Okvir uspostavljen ovim sporazumom već tri decenije nanovo potvrđuje i štiti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te osigurava mir za sve njene narode. Sjedinjene Države i dalje su čvrsto posvećene pružanju podrške stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
Blisko sarađujemo sa liderima u BiH kako bismo dali dodatnu podršku Dejtonu i poticali proces iznalaženja domaćih korisnih rješenja za sve konstitutivne narode - rekao je.
Dejtonski sporazum okončao je rat započet 1992. godine i značajno utjecao na političko i administrativno uređenje države. Bosna i Hercegovina formirana je kao složena državna zajednica sastavljena od dva konstitutivna entiteta – Federacije BiH i RS – u omjeru 51 prema 49 posto. Kasnije je formiran i Brčko distrikt kao posebna administrativna jedinica.
Iako je Dejton okončao rat i uspostavio osnovnu arhitekturu države, njegove odredbe već tri decenije ostaju predmet različitih političkih tumačenja i jedan od ključnih faktora kako stabilnosti, tako i mirnog funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
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DRŽAVNI SEKRETAR SAD