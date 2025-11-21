Ginkel: Radimo na domaćim korisnim rješenjima za sve konstitutivne narode

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom obilježavanja 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kratku poruku povodom godišnjice uputio je otpravnik poslova Ambasade SAD Džon Ginkel (John Ginkel), naglasivši da će Sjedinjene Države i dalje ostati čvrsto posvećene stabilnosti Bosne i Hercegovine.

- Danas obilježavamo tridesetu godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Okvir uspostavljen ovim sporazumom već tri decenije nanovo potvrđuje i štiti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te osigurava mir za sve njene narode. Sjedinjene Države i dalje su čvrsto posvećene pružanju podrške stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.

Blisko sarađujemo sa liderima u BiH kako bismo dali dodatnu podršku Dejtonu i poticali proces iznalaženja domaćih korisnih rješenja za sve konstitutivne narode - rekao je.