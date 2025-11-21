Mehinović: Počelo suđenje za zločine u Banovićima

Čitanjem optužnice počelo je suđenje Dervišu Mehinoviću za zločine počinjene nad civilima na području Banovića 1993. godine.

Optužnica tereti Mehinovića u svojstvu komandanta 119. muslimanske brdske brigade da je od maja do avgusta 1993. Opštinskom štabu odbrane Banovića podnosio zahtjeve za angažovanje pripadnika Jedinice radne obaveze za izvođenje radova, iako je znao da se radi o nedozvoljenim radnjama zbog ugrožavanja života prilikom kopanja rovova i tranšea na prvim borbenim linijama.

Kako se navodi, prilikom radova na lokalitetu sela Slivići – Osječani, u reonu Krš, 8. juna 1993. godine ranjen je Goran Krsmanović, uslijed čega su mu oduzeti donji ekstremiteti, a praksa odvođenja na kopanje rovova se nastavila i nakon toga.

- Pripadnici radne obaveze svjdočit će o radovima i uslovima pod kojima su te radove obavljali - kazao je tužilac Dževad Muratbegović.

On je naveo da će svjedoci govoriti o statusu i ulozi optuženog, a nekadašnji vojni policajci o odvođenju lica na radove. Naveo je da će biti pozvano 30-ak svjedoka, te uloženo oko 70 materijalnih dokaza.

- Iako Mehinović Derviš negira izvršenje ovog djela, Tužilaštvo smatra da će subjektivnim i objektivnim dokazima dokazati da je počinio djelo kako je navedeno u optužnici - rekao je tužilac.

Braniteljica Mirna Avdibegović je kazala da će se Vijeće uvjeriti da nijedan dokaz ne upućuje na odgovornost optuženog. Navela je da će u kasnijoj fazi postupka iznijeti koncept odbrane.

Mehinović je optužen kao saizvršilac. Tužilac Muratbegović je kazao da je istraga u ovom predmetu protiv nekadašnjeg opštinskog rukovodioca Mirsada Kukića obustavljena zbog smrti.

Optužnica je podignuta u maju i tereti ga za ratni zločin protiv civilnog stanovništva po zakonu bivše države.

Za 28. novembar zakazano je saslušanje prvih svjedoka Tužilaštva.