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ZNAČAJAN PROJEKT ZA BIH

Ambasadorica SAD u Hrvatskoj o Južnoj interkonekciji: Velika prilika za dovođenje američkog plina u BiH

Učesnici su, kako je saopćeno, jasno istaknuli da je potrebno što hitnije konkretizirati početak radova na Južnoj interkonekciji

Nikol i Donald. Instagram

A. O.

21.11.2025

Američka ambasadorica u Hrvatskoj Nikol Mekgrev (Nicole McGraw) oglasila se povodom aktuelnih aktivnosti Ambasade SAD-a u Sarajevu i domaćih političkih lidera vezanih za pokretanje projekta Južne interkonekcije, ističući da ovaj gasovod predstavlja veoma značajnu energetsku šansu za Bosnu i Hercegovinu i širi region.

Prema njenim riječima, raduje je što može podržati napore Ambasade u Sarajevu u saradnji s bh. političkim vrhom na ostvarivanju napretka kada je riječ o Južnoj interkonekciji. Naglasila je da bi ovo bio izvanredan put da američki LNG stigne u BiH preko Hrvatske, čime bi se unaprijedila stabilnost i sigurnost energetskog sistema u regionu. Pozvala je da se nastavi s postojećim zamahom.

Njena izjava pojavila se samo dan nakon sastanka koji je Džon Ginkel (John Ginkel), američki otpravnik poslova u BiH, održao s pet političkih lidera vladajuće koalicije u Federaciji BiH kako bi se ubrzao proces izgradnje strateškog gasovoda.

Na sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragan Čović, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, zastupnica u Predstavničkom domu Sabina Ćudić i delegat u Domu naroda Ilija Cvitanović.

Učesnici su, kako je saopćeno, jasno istaknuli da je potrebno što hitnije konkretizirati početak radova na Južnoj interkonekciji, naglasivši da ovaj projekat omogućava diverzifikaciju izvora prirodnog gasa i smanjenje zavisnosti od postojećih ruta.

Tokom razgovora Ginkel je izložio opciju da jedna američka privatna kompanija preuzme razvoj, izgradnju i upravljanje cijelim projektom. Prema procjeni Ambasade SAD-a, ovakav model znatno bi ubrzao realizaciju gasovoda. Lideri su dali principijelnu saglasnost i obavezali se da će nastaviti sa detaljnim pregovorima.

Ambasada SAD-a prethodnog dana je potvrdila da bi uključivanje američkog privatnog sektora moglo uveliko ubrzati izgradnju Južne interkonekcije, te time Federaciji BiH obezbijediti pristup pristupačnom i pouzdanom američkom tečnom prirodnom gasu (LNG), što bi dodatno ojačalo energetsku sigurnost zemlje.

# SASTANAK
# SAD
# SARAJEVO
# BIH
# NICOLE MCGRAW
# JOHN GINKEL
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