Ambasadorica SAD u Hrvatskoj o Južnoj interkonekciji: Velika prilika za dovođenje američkog plina u BiH

Američka ambasadorica u Hrvatskoj Nikol Mekgrev (Nicole McGraw) oglasila se povodom aktuelnih aktivnosti Ambasade SAD-a u Sarajevu i domaćih političkih lidera vezanih za pokretanje projekta Južne interkonekcije, ističući da ovaj gasovod predstavlja veoma značajnu energetsku šansu za Bosnu i Hercegovinu i širi region.

Prema njenim riječima, raduje je što može podržati napore Ambasade u Sarajevu u saradnji s bh. političkim vrhom na ostvarivanju napretka kada je riječ o Južnoj interkonekciji. Naglasila je da bi ovo bio izvanredan put da američki LNG stigne u BiH preko Hrvatske, čime bi se unaprijedila stabilnost i sigurnost energetskog sistema u regionu. Pozvala je da se nastavi s postojećim zamahom.

Njena izjava pojavila se samo dan nakon sastanka koji je Džon Ginkel (John Ginkel), američki otpravnik poslova u BiH, održao s pet političkih lidera vladajuće koalicije u Federaciji BiH kako bi se ubrzao proces izgradnje strateškog gasovoda.

Na sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragan Čović, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, zastupnica u Predstavničkom domu Sabina Ćudić i delegat u Domu naroda Ilija Cvitanović.