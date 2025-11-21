Trampov saradnik se oglasio u vezi Južne interkonekcije: Ohrabrujuće je vidjeti napredak u BiH

Američki ministar unutrašnjih poslova i predsjedavajući Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju Dag Burgam pozitivno je reagovao na napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u vezi s projektom Južne interkonekcije.

Burgam se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je istakao da ga je ohrabrio jučerašnji sastanak otpravnika poslova Ambasade SAD u Sarajevu Džona Ginkela i lidera vladajuće koalicije u Federaciji BiH.

- Ohrabrujuće je vidjeti napredak u BiH na projektu gasovoda Južna interkonekcija nakon jučerašnjeg sastanka u Sarajevu. Sada je vrijeme da se osigura energetska sigurnost BiH putem američkog LNG-a - poručio je.