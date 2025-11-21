Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POHVALIO NAPREDAK

Trampov saradnik se oglasio u vezi Južne interkonekcije: Ohrabrujuće je vidjeti napredak u BiH

Sada je vrijeme da se osigura energetska sigurnost BiH putem američkog LNG-a, poručio je

Burgam i Tramp. AP

M. Až.

21.11.2025

Američki ministar unutrašnjih poslova i predsjedavajući Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju Dag Burgam pozitivno je reagovao na napredak koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u vezi s projektom Južne interkonekcije.

Burgam se oglasio na društvenoj mreži X, gdje je istakao da ga je ohrabrio jučerašnji sastanak otpravnika poslova Ambasade SAD u Sarajevu Džona Ginkela i lidera vladajuće koalicije u Federaciji BiH.

- Ohrabrujuće je vidjeti napredak u BiH na projektu gasovoda Južna interkonekcija nakon jučerašnjeg sastanka u Sarajevu. Sada je vrijeme da se osigura energetska sigurnost BiH putem američkog LNG-a - poručio je.

Izjava bliskog saradnika Donalda Trampa dodatno potvrđuje snažan interes Sjedinjenih Američkih Država za realizaciju ovog strateškog projekta, koji bi Federaciji BiH otvorio novu rutu snabdijevanja gasom preko Hrvatske i omogućio pristup stabilnom izvoru američkog tečnog prirodnog gasa.

Na jučerašnjem sastanku u Ambasadi SAD prisustvovali su Nermin Nikšić, Elmedin Konaković, Sabina Ćudić, Dragan Čović i Ilija Cvitanović.

# SAD
# DONALD TRUMP
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# BIH
# DOUG BURGUM
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.