Snijeg stigao u Sarajevo: Prvi bijeli pokrivač i najava novog vala padavina

Ekipa „Avaza“ zabilježila je prve prizore sa sarajevskih ulica, na kojima se jasno vidi kako se krupne pahulje kovitlaju iznad grada.

Snijeg je u večernjim satima stigao i u Sarajevo, a veliki bijeli pahuljasti pokrivač brzo je prekrio ulice glavnog grada.

Padavine, međutim, neće potrajati.

Meteorolozi su već ranije najavili da će večeras, nešto poslije 21 sata, snijeg u većini krajeva oslabiti i privremeno prestati.

- Novi val padavina slijedi od subote, 22. novembra, ujutro pa do subote navečer. Uslijedit će dosta hladna noć na ponedjeljak, 24. novembar. Minusi će biti u većini mjesta, a u višim krajevima temperatura se tokom noći lokalno može spustiti na ispod -10 °C - prognozirali su meteorolozi.

Prema zvaničnim prognozama, građani mogu očekivati nastavak zimskih uvjeta već tokom vikenda, a početak naredne sedmice donosi i prvi ozbiljniji minus ove sezone.

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