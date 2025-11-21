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GLAVNI GRAD BIH

Snijeg stigao u Sarajevo: Prvi bijeli pokrivač i najava novog vala padavina

Prema zvaničnim prognozama, građani mogu očekivati nastavak zimskih uvjeta već tokom vikenda

Snijeg stigao u Sarajevo - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

21.11.2025

Snijeg je u večernjim satima stigao i u Sarajevo, a veliki bijeli pahuljasti pokrivač brzo je prekrio ulice glavnog grada. 

Ekipa „Avaza“ zabilježila je prve prizore sa sarajevskih ulica, na kojima se jasno vidi kako se krupne pahulje kovitlaju iznad grada.

Padavine, međutim, neće potrajati.

Meteorolozi su već ranije najavili da će večeras, nešto poslije 21 sata, snijeg u većini krajeva oslabiti i privremeno prestati.

- Novi val padavina slijedi od subote, 22. novembra, ujutro pa do subote navečer. Uslijedit će dosta hladna noć na ponedjeljak, 24. novembar. Minusi će biti u većini mjesta, a u višim krajevima temperatura se tokom noći lokalno može spustiti na ispod -10 °C - prognozirali su meteorolozi.

Prema zvaničnim prognozama, građani mogu očekivati nastavak zimskih uvjeta već tokom vikenda, a početak naredne sedmice donosi i prvi ozbiljniji minus ove sezone.

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# SNIJEG
# SARAJEVO
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