U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Braća pedofili silovali dijete

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Braća pedofili silovali dijete.

Novi šokantan slučaj potresao je Tuzlanski kanton, kada su dvojica muškaraca silovali trinaestogodišnjeg dječaka. Kako saznaje "Dnevni avaz", riječ je o muškarcima koji su braća.

Pedofili imaju 41 i 43 godine, uhapšeni su i strpani iza rešetaka na mjesec pritvora. Jedan brat je ranije počinio slično zlodjelo.

Amiru Pašiću Faći produžen pritvor za još dva mjeseca. Duško Tomić, advokat Amira Pašića, poručio da se nekada išlo u pritvor zbog psovanja Jovanke, a sada zbog žene ministra, aludirajući na Daliju Hasanbegović-Konaković.

Direktor "Energoinvesta" Mirza Ustamujić podnio krivičnu prijavu protiv bivše uprave ove kompanije na čelu s bivšom direktoricom Biserom Hadžialjević.

Na svojevrsnu reformu penzionog sistema još nije stavljena tačka: Dok se bliži kraj godine, penzioneri sve nervozniji.

Osiguran novac za projekt od izuzetnog značaja za Muftijstvo goraždansko. Vlada BPK pomogla obnovu fočanske Tekije, očekuje se njeno pokrivanje.

Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece u intervjuu za "Avaz" govorio o "Sarajevo safariju". "Kakvi su to umovi koji plate da iz snajpera ubijaju djecu", poručio je.

Nastavlja se raspadati Konakovićev NIP: I Arslan Dučić napustio brod koji tone.

Analiziramo kako je Dejton zaustavio rat, ali i zamrznuo Bosnu i Hercegovinu.

O situaciji u BiH 30 godina poslije Dejtona govorio je iz Berlina Bodo Veber, politički analitičar.

Čitajte i o šokantnim detaljima američkom mirovnog pčana za Ukrajinu.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Ekipa "Dnevnog avaza" u Beogradu je posjetila Mayu Berović. U opuštenoj atmosferi razgovarali smo o temama o kojim ne govori često.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i poznavalac historije grada napisao je tekst: Kako je ćevap privukao ljude i s Istoka i sa Zapada.

Donosimo vam i inspirativnu priču ovogodišnje Miss Universe Fatime Boš.

Svakako pročitajte i priču o Aldinu Derviševiću, uspješnom menadžeru s Wall Streeta.

Ne propustite i XII dio feljtona Historija fudbala u BiH: Liga koja je nastala iz ruševina.

Na stranama kulture čitajte o festivalu "Dani Jurislava Korenića" i kome je uručena nagrada "Avazov zmaj".

Na sportskim stranama čitajte o 15. kolu WWin lige BiH.

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