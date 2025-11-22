Stanje na cestama u BiH: Vozite oprezno, pojedini putevi zatvoreni za saobraćaj

Snježne padavine zahvatile su veći dio Bosne, a snijeg se zadržava na kolovozu, što otežava saobraćaj i zahtijeva oprezniju vožnju. U Hercegovini pada kiša, a kolovoz je mokar i klizav.

Na svim putnim pravcima obavezna je upotreba zimske opreme.

Ripački klanac, Lanište i Oštrelj zatvoreni su za teretni saobraćaj.

- Zbog snježnih padavina molimo vozače kamiona sa prikolicom i šlepera za korištenje zimske opreme preko prevoja Komar (DonjiVakuf-Travnik) i Koprivnica (Bugojno-Kupres), poručuju iz BIHAMK-a.

Otežano saobraćanje

Otežano se saobraća i preko prevoja: Rostovo, Makljen, Rogoj, Romanija, Karaulica, Nišići i Mlinište.

Vanredne regulacije saobraćaja su zbog obilnih padavine privremeno uklonjene sa dionica autoceste A-1 Kakanj - Visoko i Podlugovi-Sarajevo sjever.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Zbog radova na deminiranju terena na magistralnoj cesti Ustiprača-Goražde (na lokalitetu kamenoloma), svakog radnog dana u vremenu od 09 do 15 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja.

Aktuelni radovi

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jablanica-Blidinje (na dionici Jablanica-Kosne Luke), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (u Sastavcima), Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).