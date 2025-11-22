Jedno selo u dva entiteta: "Moja kuća pripada Federaciji, dok mi pomoćni objekat pripada RS"

Dejtonski mirovni sporazum prije 30 godina nije samo administrativno uredio Bosnu i Hercegovinu na dva entiteta, nego je u nekim krajevima podijelio kuće i dvorišta u istom naselju.

To se dogodilo i u Stanić Rijeci kod Doboja, piše BHRT.

Njihove kuće udaljene su desetak metara jedna od druge u naselju Stanić Rijeka kod Doboja. Šahzova je u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je kuća njegove komšinice u Republici Srpskoj. Dejtonski sporazum podijelio je Šahzovo dvorište.

- Moja kuća pripada Federaciji, dok mi pomoćni objekat pripada Republici Srpskoj. Šta da kažem, to je tako, kako je. Ja ne mogu na to utjecati. Tako su podijelili, da je kuća u Federaciji, pomoćni objekat i garaža u RS. Šta da kažem, tako je, kako je", priča Šahzo Sinanović, stanovnik Stanić Rijeke.

Šahzo nije jedini mještanin čije dvorište pripada i jednom i drugom entitetu.

- Linija je među kućama, domaćinstvima, znači, gdje su dijelovi dvorišta u Federaciji, a gdje je dio u RS - kaže Sinanović.

Prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Stanić Rijeka je bila jedna mjesna zajednica. Dio naselja u posljednjih 30 godina administrativno pripada Doboju, a ostatak Opštini Doboj Istok.

- Živi oko 800 stanovnika, otprilike pola u Republici Srpskoj, pola u Federaciji. Išli su nekako cik-cak, ne znamo ni mi kako je to stavljeno, podijeljeno - kaže Selim Humić, predstavnik MZ Stanić Rijeka, Doboj Istok.

Administrativna linija poljoprivrednicima u ovom kraju stvara neprilike.

Ljudi koji su prijavljeni u Federaciji, a zemljište imaju u RS ne mogu ostvariti kantonalne, federalne poticaje...tu je problem.

Kuće se razlikuju po kućnim brojevima. Imaju ih kuće koje pripadaju Opštini Doboj Istok, dok one koje su na teritoriji Doboja nisu numerisane. Broj na kući, Mevludin je uspio da dobije tek ljetos, iako već decenijama i poslije bosanskohercegovačkog rata živi na toj adresi.

- Ja sam jedno desetak puta otišao u Opštinu Doboj Istok, pa sam insistirao, jer sam svoje papire, ličnu kartu, sve sam pokazivao da se nalazim u Doboj Istoku - priča Mevludin Jahić, stanovnik Stanić Rijeke.

Stanić Rijeka nalazi se pored puta Doboj - Tuzla. Lokalni stanovnici kažu da ne razmišljaju toliko o administrativnim linijama koliko o svakodnevnim brigama - sve skupljem životu i sve većim računima za struju i druge komunalije koje na njihove adrese stižu iz oba entiteta.