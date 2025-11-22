Video / Human gest u zastrašujućem obračunu: Djeca pronašla spas u fast food-u tokom pucnjave u Kalesiji

Pucnjava koja se desila u Kalesiji 19. novembra ove godine nakon što su trojica razbojnika opljačkali zlataru i obračunali se vatrenim oružjem s policijom uznemirila je mnoge tamošnje mještane, ali i one koji su se našli na ulici.

Opasnost na ulici je bila velika, ali na svu sreću niko od građana i policije nije povrijeđen.

Jedan human gest desio se tokom ovog užasnog događaja. Naime, preplašenoj djeci otvorena su vrata u fast food-u gdje su se uspjeli sakriti od potencijalne opasnosti.