Video / Human gest u zastrašujućem obračunu: Djeca pronašla spas u fast food-u tokom pucnjave u Kalesiji

Pucnjava koja se desila u Kalesiji 19. novembra ove godine nakon što su trojica razbojnika opljačkali zlataru i obračunali se vatrenim oružjem s policijom uznemirila je mnoge tamošnje mještane, ali i one koji su se našli na ulici.
Opasnost na ulici je bila velika, ali na svu sreću niko od građana i policije nije povrijeđen.
Jedan human gest desio se tokom ovog užasnog događaja. Naime, preplašenoj djeci otvorena su vrata u fast food-u gdje su se uspjeli sakriti od potencijalne opasnosti.
Podsjećamo, okorjeli razbojnici upali su u zlataru, kojom prilikom su vezali vlasnika nanijevši mu tjelesne povrede, te su nakon krađe nakita sjeli u Golf i dali se u bjekstvu.
Tokom pokušaja bjekstva, policija je pucala na počinioce. Jedan razbojnik je podlegao povredama, a riječ je o Matiji Gurdeljević.
Druga dvojica razbojnika nalaze se u bjekstvu, a to su njegov rođeni brat Velemir Gurdeljević, dok je drugi počinilac za sada nepoznat.
Postupajući tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Ranka Gurdeljevića (31) iz Zvornika zbog postojanja osnovane sumnje da je kao pomagač počinio krivično djelo razbojništvo.
On je osumnjičen da je, u sastavu kriminalne grupe, pomogao trojici osumnjičenih u počinjenju krivičnog djelo razbojništvo, a koje se vezuje za događaje od 19. novembra 2025. godine u Kalesiji, kada su trojica maskiranih i naoružanih razbojnika došli u Kalesiju, dvojica su ušla u zlatarsku radnju, vezali vlasnika i otuđili određenu količinu zlatnog nakita, da bi pri bjegu pucali iz vatrenog oružja na policijske službenike u centru Kalesije.