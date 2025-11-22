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30 GODINA DEJTONA

Bodo Veber iz Berlina za "Avaz": Novi ustav treba biti uslov za članstvo BiH u EU

EU treba prekinuti lažni savez s vladajućim etnopolitičkim elitama, kaže politolog

Veber: Novo stanje. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.11.2025

Na dan parafiranja Dejtonskog sporazuma moja reakcija je bila - ovo će zaustaviti rat, ali ne i kolektivnu autodestrukciju države i društva, izjavio je za “Avaz” politolog, politički analitičar i viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije (DPC) iz Berlina, Bodo Veber (Weber).

Kaže da situacija u BiH, 30 godina poslije, s rezultatima koruptivne i destruktivne vladavine političkih elita pod plaštom etnonacionalizma, pokazuje da je bio u pravu.

Reforma Ustava

- Uspostavljanje disfunkcionalne, isključivo za vladajuće političke elite funkcionalne države, bilo je preduslov za sklapanje sporazuma. Taj ustavni poredak od zapadnih autora Dejtona bio je predviđen kao prelazno rješenje, poslije čega je trebao biti zamijenjen novim ustavom funkcionalne, demokratske države, a ne nekakvim „reformisanjem“ postojećeg Ustava – kaže Veber.

Dodaje da je Zapad to ignorirao kad je u periodu od 1998. do 2005. godine inicirao odlučnu institucionalnu reformu i demokratizaciju države, ali da su postignuti značajni rezultati.

- Treba podsjetiti da su reforme pravosuđa 2005. godine BiH tada pretvorile u zapadnobalkansku avangardu stanja vladavine prava i služile kao model EU današnjem poglavlju 23 pretpristupnih pregovora. Te impozantne refome, pak, su bile ograničene odsustvom dugoročnog strateškog okvira i željom međunarodne zajednice za napuštanjem intenzivnog angažmana u BiH. To je dovelo do preokreta 2005. - 2006. godine i vraćanja autodestruktivnoj dinamici – objasnio je Veber.

Hrane destrukciju

Pojašnjava da su pokušaji Zapada da proglasi uspjeh i napusti BiH, uz najave zatvaranja OHR-a i drugih Dejtonskih institucija, te očekivanja da će reforme nastaviti domaće demokratske snage, BiH gurnule nazad, u sistematsko uništavanje prethodno provedenih reformi.

Grafika. Anadolija

- To je stvorilo Milorada Dodika. Nedostatak političke volje novih vođa Zapada u BiH, odnosno EU, da korigira tu politiku lažnog „transition to ownership“, antipolitika prljavih dogovora i kompromisa s etnopolitičkim elitama i lažni napredak na EU putu hrani tu destruktivnu dinamiku. Gdje je izlaz? EU treba konačno prihvatiti realnost na terenu, prekinuti lažni savez s vladajućim etnopolitičkim elitama i građane BiH proglasiti jedinim istinskim saveznicima za EU agendu. EU treba razviti sveobuhvatnu, dugoročnu strategiju prema BiH, sa zahtjevom za novim ustavnim poretkom u centru reformskih uslova za članstvo BiH u EU, te uspostavljanjem strateške saradnje s Dejtonskim institucijama, počevši od OHR-a – ističe viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije (DPC) iz Berlina, Bodo Veber.

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# DEJTON
# EU
# BODO VEBER
# BIH
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