Sarajevo pod bijelim prekrivačem: Iz "Rada" tvrde da su na terenu 36 vozila zimske službe

U Sarajevu je sinoć znatno napadao snijeg, koji je za kratko vrijeme prekrio ulice, a ozbiljni problemi nastaju na pojedinim dionicama gdje nije prohodno.

Na pojedinim putevima, padavine su otežale saobraćaj.

Kako je saopćeno, zimska služba KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo ove 2025/2026 zimske sezone ima potpisane ugovore za održavanje saobraćajnica od općinskog i kantonalnog značaja na području četiri gradske općine: Općina Stari Grad, Općina Centar, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad.