Sarajevo pod bijelim prekrivačem: Iz "Rada" tvrde da su na terenu 36 vozila zimske službe

U Sarajevu je sinoć znatno napadao snijeg, koji je za kratko vrijeme prekrio ulice, a ozbiljni problemi nastaju na pojedinim dionicama gdje nije prohodno.
Na pojedinim putevima, padavine su otežale saobraćaj.
Kako je saopćeno, zimska služba KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo ove 2025/2026 zimske sezone ima potpisane ugovore za održavanje saobraćajnica od općinskog i kantonalnog značaja na području četiri gradske općine: Općina Stari Grad, Općina Centar, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad.
Općine Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Trnovo održavaju druga pravna lica.
- Napominjemo da Zimska služba KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo ručno čišćenje obavlja na području Općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo, dok je na području Općine Novi Grad drugo pravno lice zaduženo za te poslove. Trenutno na terenu je 36 vozila koja obavljaju svoje zadatke na terenu i angažovano 90 radnika na ručnom čišćenju. Zbog prepreka na putu i neoznačenih prokopa na saobraćajnicama desili su se kvarovi na određenom broju vozila koje će biti osposobljeni i upućeni na teren - navode iz KJKP „Rada“.
- Zastupljene su saobraćajnice prvog i drugog prioriteta, zbog konstantnih snježnih padavina, urađeni posao se mora ponavljati, a u ulicama gdje su u mogućnosti ekipe čiste i dijelom saobraćajnice trećeg i četvrtog prioriteta. Aktivnosti na terenu se nastavljaju u skladu sa vremenskim prilikama i definisanim prioritetima – ističu iz KJKP „Rada“.