Čović: Već duže vrijeme trebalo je promijeniti Ustav BiH kako bi društvo bilo funkcionalnije

Lider HDZ-a Dragan Čović bio je govornik na svečanosti u Mostaru povodom obilježavanja 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Već duže vrijeme trebalo je promijeniti Ustav BiH kako bi društvo bilo funkcionalnije, temeljeći se na jednakim pravima svih konstitutivnih naroda. Smatram da kroz elemente konsocijacijskog federalizma možemo osigurati sigurnost i ravnotežu između tri naroda, stvarajući tri različita entiteta koji će biti ugrađeni u bogatstvo BiH – istakao je Čović.

Čović dodaje da će "samo kroz ravnotežu između tri entiteta BiH moći napredovati i pružiti jednakost svim narodima." Poručio je da bi pregovarački proces za Evropsku uniju mogao biti platforma za ostvarenje tih promjena, ali da to zahtijeva njihovu političku odgovornost i pragmatizam. Kako kaže, ako to ne uspiju dogovoriti, bit će prisiljeni tražiti pomoć međunarodnih partnera.

Osvrnuo se i na Ured visokog predstavnika u BiH, kazavši da je "davno trebao napustiti" BiH. Dodao je da sada domaći političari trebaju preuzeti odgovornost.

- Treba prestati s "alibi politikama" koje su, nažalost, često štetile svim narodima, a posebno Hrvatima u BiH u cjelini – kazao je Čović.