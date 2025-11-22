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SARAJEVO

Video / Haos na Pofalićima na raskrsnici: Semafor ne radi, budite oprezni!

Padavine koje su počele tokom noći donijele su prve zimske prizore, ali i izazove za vozače i pješake

Sa lica mjesta. Avaz

Piše: Evelin Trako

22.11.2025

Sarajevo je još od sinoć zatrpao snijeg, a brojni putevi su neprohodni. Takva situacija je jutros i u naselju Pofalići.

Padavine koje su počele tokom noći donijele su prve zimske prizore, ali i izazove za vozače i pješake. 

Problem vozačima, ali i pješacima može predstavljati i semafor koji je u kvaru na Pofalićima na raskrsnici.

Kolovozi i trotoari u naselju su mokri i klizavi, pa građanima se savjetuje opreznost i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na terenu. 

Kolovozi i trotoari u naselju su mokri i klizavi, pa građanima se savjetuje opreznost i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na terenu. 

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# POFALIĆI
# SEMAFOR
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