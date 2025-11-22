Video / Haos na Pofalićima na raskrsnici: Semafor ne radi, budite oprezni!

Sarajevo je još od sinoć zatrpao snijeg, a brojni putevi su neprohodni. Takva situacija je jutros i u naselju Pofalići.
Padavine koje su počele tokom noći donijele su prve zimske prizore, ali i izazove za vozače i pješake.
SARAJEVO
Padavine koje su počele tokom noći donijele su prve zimske prizore, ali i izazove za vozače i pješake
Sa lica mjesta. Avaz
Sarajevo je još od sinoć zatrpao snijeg, a brojni putevi su neprohodni. Takva situacija je jutros i u naselju Pofalići.
Padavine koje su počele tokom noći donijele su prve zimske prizore, ali i izazove za vozače i pješake.
Problem vozačima, ali i pješacima može predstavljati i semafor koji je u kvaru na Pofalićima na raskrsnici.
Kolovozi i trotoari u naselju su mokri i klizavi, pa građanima se savjetuje opreznost i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na terenu.
NISU SVI PUTEVI PROHODNI
NISU SVI PUTEVI PROHODNI
Kolovozi i trotoari u naselju su mokri i klizavi, pa građanima se savjetuje opreznost i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na terenu.
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