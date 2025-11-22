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SARAJEVO

Trolejbus proklizao na Kobiljoj Glavi: Zakočio poprijeko na kolovoznoj traci

Zbog zastoja su stanovnici ponovo bili primorani pješačiti prema gradu

Stvorila se gužva. Facebook

E. A.

22.11.2025

Jutrošnje padanje snijega potpuno je poremetilo saobraćaj na Kobiljoj Glavi iznad Sarajeva. Novi trolejbus na liniji 105, zbog poledice i klizavog kolovoza, izletio je iz svoje trake i zaustavio se poprijeko, čime je blokirao cijelu uzbrdicu.

Zbog zastoja su stanovnici ponovo bili primorani pješačiti prema gradu, dok su se vozila niz uzbrdicu stvarala u dugim kolonama, zarobljena na zaleđenoj dionici. Putnici iz trolejbusa morali su izaći i probijati se kroz svježi snijeg, koji je u kratkom vremenu napadao u većoj količini.

Na licu mjesta bilo je jasno da cesta nije adekvatno očišćena, a manjak posipnog materijala dodatno je doprinio haosu. Neprekidne jutarnje padavine, koje traju od ranih sati, prouzrokovale su ozbiljne probleme u odvijanju gradskog saobraćaja, izazvavši nezadovoljstvo mještana Kobilje Glave, Reljeva i susjednih područja.

Saobraćaj i dalje teče otežano, a građani pozivaju nadležne da što prije reagiraju i omoguće normalno funkcioniranje ove izrazito frekventne saobraćajnice.

# SARAJEVO
# SNIJEG
# GUŽVE
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