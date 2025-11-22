Trolejbus proklizao na Kobiljoj Glavi: Zakočio poprijeko na kolovoznoj traci

Jutrošnje padanje snijega potpuno je poremetilo saobraćaj na Kobiljoj Glavi iznad Sarajeva. Novi trolejbus na liniji 105, zbog poledice i klizavog kolovoza, izletio je iz svoje trake i zaustavio se poprijeko, čime je blokirao cijelu uzbrdicu.

Zbog zastoja su stanovnici ponovo bili primorani pješačiti prema gradu, dok su se vozila niz uzbrdicu stvarala u dugim kolonama, zarobljena na zaleđenoj dionici. Putnici iz trolejbusa morali su izaći i probijati se kroz svježi snijeg, koji je u kratkom vremenu napadao u većoj količini.

Na licu mjesta bilo je jasno da cesta nije adekvatno očišćena, a manjak posipnog materijala dodatno je doprinio haosu. Neprekidne jutarnje padavine, koje traju od ranih sati, prouzrokovale su ozbiljne probleme u odvijanju gradskog saobraćaja, izazvavši nezadovoljstvo mještana Kobilje Glave, Reljeva i susjednih područja.

Saobraćaj i dalje teče otežano, a građani pozivaju nadležne da što prije reagiraju i omoguće normalno funkcioniranje ove izrazito frekventne saobraćajnice.