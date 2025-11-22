Imamović: Vijeće ministara BiH mora hitno reagovati i spasiti BHRT

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Jasmin Imamović (SDP) upozorio je na ozbiljnu finansijsku i institucionalnu krizu u kojoj se nalazi Javni RTV servis Bosne i Hercegovine (BHRT) i pozvao Vijeće ministara BiH da hitno pronađe rješenje i obezbijedi sredstva za stabilizaciju.

- BHRT se nalazi u velikoj finansijskoj i institucionalnoj krizi. RTRS je svjesno kršeći Zakon o Javnom RTV sistemu prisvojila cjelokupan iznos prikupljene RTV takse i time oštetila BHRT za više od 100 miliona KM. To su potvrdili Ustavni sud BiH i Vrhovni sud RS-a - istakao je Imamović.

Dodao je da je zabrinjavajuće „bježanje od ovog problema pojedinaca koji bi se njime trebali baviti“ i plasiranje teze o odgovornosti Parlamenta BiH kao osnivača.

- Parlament jeste donio Zakon o RTV sistemu, ali to ne znači da Parlamentarna skupština BiH može suditi i vršiti sudsku vlast – dodao je Imamović.

Prema njegovim riječima, nadležnost za rješavanje problema BHRT-a imaju Vijeće ministara BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, koje su prošle godine već donijeli odluku o dodjeli četiri miliona KM BHRT-u.

- Umjesto samo verbalnog izražavanja brige, problemu se treba posvetiti i riješiti ga. Izlaz postoji, a do njega nas može dovesti samo izvršna vlast - poručio je Imamović.