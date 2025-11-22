Kako je Dejton zaustavio rat, ali i zamrznuo Bosnu i Hercegovinu: Trijumf realpolitike i poraz izgradnje države

Kada se govori o Dejtonskom mirovnom sporazumu, intelektualna lijenost često vodi ka redukovanju cijelog dokumenta na dva klišea: „zaustavio je rat“ i „stvorio je nefunkcionalnu državu“.

No, ako Dejton posmatramo iz perspektive dugih historijskih trendova, priča je mnogo složenija, dublja i puno manje romantična nego što to narativ lokalnih političkih elita želi priznati.

Dejton nije bio samo pravni okvir. Bio je to geopolitički kompromis skovan pod američkim pritiskom, u trenutku kada je Vašington bio jedina hiper-sila i kada je Balkan posmatran kao test sposobnosti SAD da upravlja posthladnoratovskim raspadima imperija. Uspjeh i neuspjeh Dejtona treba čitati upravo kroz tu prizmu: šta je bio stvarni cilj velikih sila, a šta očekivanja lokalnih društava.

Lokalna intervencija

Mirovni sporazumi se ne mjere po savršenstvu, nego po tome da li zatvaraju lijesove. Dejton je to uradio. U roku od nekoliko dana, konflikt s hiljadama mrtvih mjesečno pretvoren je u zamrznuti, administrativno kompleksan, ali stabilan mir. U poređenju s kipućim postimperijalnim haosom na Kavkazu, Bliskom istoku ili u pojedinim dijelovima Afrike, mir u Bosni i Hercegovini bio je spektakularan rezultat američke vojne i diplomatske dominacije 1990-ih.

No, pacificirana je Bosna - ne i Balkan. Samo tri godine kasnije, Jugoslavija se ponovo raspalila ratom na Kosovu, pokazujući da Dejton nije bio lijek za regionalnu nestabilnost, nego lokalna intervencija u širem procesu raspada.

Ipak, unutar Bosne i Hercegovine stvoren je sistem u kojem nijedna strana ne može uspostaviti svoju dominaciju bez odobrenja velikog broja aktera: lokalnih, entitetskih, državnih i međunarodnih. Rezultat? Permanentna politička zbrka, ali i odsustvo otvorenog sukoba - što je, u historiji Balkana, značajan civilizacijski pomak.

Produžetak rata

Malo ko to priznaje, ali Dejton je uspio zamrznuti granice BiH upravo prije nego što su i srpska i hrvatska strana, uz pomoć susjeda, imale ambicije da ih pomjeraju. U historijskom kontekstu raspada Jugoslavije - jedne od najvećih promjena granica u Evropi nakon 1945. - to je bio zapanjujući uspjeh. Najveća zabluda, posebno prisutna u bošnjačkoj javnosti, jeste uvjerenje da je Dejton trebalo da stvori modernu, racionalnu, Weberovsku državu. Nije. Američki cilj bio je stabilnost, ne efikasnost. Dejton je zamišljen kao mirovni mehanizam, ne kao državotvorni projekt.

Rezultat: struktura koja izgleda kao država, ali funkcioniše kao nastavak pregovora o ratu drugim sredstvima. Današnji animoziteti, nacionalne tenzije i političke blokade u BiH mogu se objasniti logikom path dependence: jednom kada kreirate institucije koje nagrađuju etnonacionalnu mobilizaciju, dobili ste sistem koji prirodno proizvodi političare poput Dodika, Čovića i Izetbegovića.

U praksi to znači sljedeće:

- svaka kriza donosi politički kapital,

- svaka blokada donosi pregovaračku moć,

- svaka etnička mobilizacija produžava rok trajanja elita.

Drugim riječima, sistem reproducira tačno one dinamike koje bi u nekoj drugoj državi bile znak raspada.

Ekonomski efekti

Dok su se zapadne zemlje bavile konsolidacijom kapitalizma, BiH je 1995. ušla u eksperimentalni političko-ekonomski model koji je kombinovao:

- kolonijalni nadzor Ureda visokog predstavnika,

- socijalizam po entitetima,

- ratne strukture kao nove elite,

- javni sektor kao sredstvo političke kontrole.

Nijedna zemlja u historiji nije ostvarila razvoj s ovakvim stepenom institucionalne fragmentacije. BiH je u 21. vijek ušla kao administrativni Frankenštajn. Dejtonski sistem je stvorio Bosnu i Hercegovinu kao zajednički projekt samo u jednoj dimenziji: niko ne može preživjeti bez drugih. Republici Srpskoj treba Bosna i Hercegovina kako bi zadržala međunarodno priznanje. Bošnjacima treba BiH, ali su morali prihvatiti RS kao cijenu za teritorijalni integritet. Hrvatima trebaju oba entiteta da bi održali političku relevantnost balansirajući između interesa Srba i Bošnjaka.

To nije identitet koji spaja; to je ucjenjivačka međuzavisnost - paradoksalno, jedina stvar koja sistem održava u životu.

Negativni mir

Dejtonski sporazum klasičan je primjer negativnog mira - mira koji sprečava rat, ali ne gradi stabilno društvo. To je uspjeh u kratkom, ali ne i u dugom trajanju historije. Uspio je u onome što je Zapad smatrao hitnim: prekinuti krvoproliće i stabilizirati Bosnu. Nije uspio u onome što građani BiH smatraju bitnim: stvoriti funkcionalnu, prosperitetnu i politički zrelu državu. Dejton je, na koncu, mirovni sporazum koji je preživio sve svoje arhitekte - ali do danas nije stvorio poredak koji bi preživio bez stalnog međunarodnog nadzora. U tome leži njegova najveća tragikomedija: Bosna i Hercegovina nije ni propala država ni uspješna tranzicijska priča. Ona je „država na respiratoru“ - dovoljno živa da funkcioniše, dovoljno slaba da ne može ozdraviti. A možda je, u konačnici, upravo to bila njegova stvarna svrha: arhitektura dovoljno stabilna da traje, ali dovoljno krhka da uvijek treba tutora - savršenog malog aduta u rukama velikih sila.

Aneks 7: Najveći neuspjeh

Ako postoji tačka u Dejtonskom sporazumu koja najuvjerljivije pokazuje njegovu ograničenost, onda je to Aneks 7 - povratak izbjeglica i raseljenih lica. Sporazum je predviđao ne samo tehnički povratak ljudi na prijeratna ognjišta, nego i obnovu multietničkog tkiva zemlje. Dvije i po decenije kasnije, evidentno je da taj cilj nije ostvaren.

Povratak je bio djelimičan, često simboličan, a rijetko održiv. Umjesto stvarne reintegracije, dobili smo geopolitički mozaik u kojem se demografske činjenice gotovo u potpunosti poklapaju s linijama fronta iz 1995. godine. Mapa Bosne i Hercegovine danas mnogo više liči na zaleđenu verziju ratnih rezultata nego na realizaciju međunarodnih ambicija o obnovi prijeratnih zajednica.

Nauka o imperijama odavno je naučila lekciju: ništa se sporije i teže ne obnavlja od uništenog multietničkog prostora. Dejton je to samo potvrdio. Aneks 7 ostao je normativni ideal, ne politička realnost. Bez povratka, nema ni stvarnog multietničkog poretka - samo nominalno zajedništvo preko duboko odvojenih teritorija, škola, policija, pa i sjećanja.