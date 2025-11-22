Video / Fikret Grabovica: Kakvi su to umovi koji plate da iz snajpera ubijaju djecu?!

Slučaj „Sarajevo safari“ ponovo je u fokusu kako bosanskohercegovačke, tako i svjetske javnosti nakon što je objavljeno da Tužilaštvo u Milanu pokreće istragu o „vikend snajperistima“ koji su plaćali kako bi ubijali civile, posebno djecu, tokom opsade Sarajeva. Tim povodom u novom izdanju „Avazovog intevjua“ razgovarali smo s Fikretom Grabovicom, predsjednikom Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. - 1995.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Nisam očekivao ovakav razvoj situacije, ali dobro je da se pokrenula istraga u Milanu i da će tu istragu voditi karabinjeri koji su vodili najteže oblike kriminala. Iz tog razloga želim da vjerujem da će istraga biti uspješna i da će oni koji su pod istragom odgovarati.

3' - Teško je vjerovati u domaće pravosuđe. Nikada nije podignuta optužnica za nevinu djecu Sarajeva.

4' - Na pitanje da li je mogao slutiti tokom opsade da u okolicu Sarajeva dolaze ljudi koji plaćaju da ubijaju nedužne civile, Grabovica odgovara da nisu ni slutili tada.

- Naravno da smo znali da snajperisti tokom cijelog perioda ubijaju i znali smo da dolaze ti neki „vikendaši“, zločinci koji su ubijali građane.

5' - Međutim, nikada se nije moglo pomisliti da dolaze neki ugledni likovi, bogataši, da plaćaju tako visoke iznose da bi ubijali građane Sarajeva. Ali, evo ispostavilo se da ima i takvih morbidnih umova, poremećenih, bolesnih... To su po meni životinje u ljudskom obliku.

6' - Pojavio se Franc Zajc i tražio je da obavi razgovor sa mnom i tada ga je interesovalo isključivo ubijanje djece iz snajpera. Tražio je od mene da obavi razgovore s roditeljima kojima su djeca ubijena iz snajpera. Ja sam mu to omogućio i u narednom periodu je više puta dolazio i uvijek je tema bila ubijanje iz snajpera. Međutim, on meni nije uopšte nagovještavao sumnje da su bili ti snajperisti koji su plaćali, ti „vikend snajperisti“ i ja zaista nisam pomislio o čemu se radi. Međutim, nekoliko godina poslije toga pojavila se vijest o premijeri filma „Sarajevo safari“. Tek tada je bilo jasno zbog čega je gospodin Zajc dolazio više puta.

7' - Zaista za sve nas roditelje je ovo frapantno, nismo mogli vjerovati da takvi monstrumi imaju, da plaćaju da ubijaju djecu. To je normalnom ljudskom umu nezamislivo. Posebna je bol roditelja kojem je dijete ubijeno iz snajpera jer onaj koji ispaljuje taj smrtonosni hitac zna u koga ga ispaljuje.

8' - Granate su naravno tragične i bolno je od bilo čega da se desilo, ali snajper je nešto posebno. Znam iz razgovora s roditeljima kojima je dijete ubijeno iz snajpera da je to posebna bol i poseban osjećaj. Pored svih naših teškoća i naše boli ovo saznanje je posebno utjecalo na nas da je to teško opisati.

10' - Ovim monstrumima je, kaže Grabovica, to bilo zadovoljstvo da čine, a ovima koji su to naplaćivali bio je biznis.

- Iako su i oni ubijali, našli su način da dobro i zarade. Ne razumijem te umove, volio bih kada bih imao priliku, samo da obavim razgovor s njima, da vidim šta bi mi rekli, da li bi se pravdali, šta bi rekli...

11' - Srbija ako je voljna može pomoći u istrazi, ali teško je to povjerovati.

12' - Sram da bude naše pravosuđe, za njih nema opravdanja.

13' - Istraga će utvrditi iz kojih zemalja su dolazili ti monstrumi da izvrše morbidno zadovoljstvo.

14' - Vjerovatno među njima ima i moćnika koji na neki način mogu spriječiti istragu, a nadam se da do toga neće doći.

15' - Onaj ko je uzimao novac je jednako odgovoran kao i oni što su to radili.

16' - Optužnice se dižu za ubistvo jedne ili dvije osobe, ili po četvrti put za Dobrovoljačku, a ne bavi se više od 11.000 ubijenih Sarajlija, a među njima više od 1.600 djece.

17' - Uporno se pokušava izjednačiti odgovornost.

18' - Kćerka Fikreta Grabovice imala je 11 godina kada je ubijena tokom igre granatom koja je ispaljena s agresorskih položaja. Prisjetio se kroz razgovor i kako su izgledali ti dani opsade.

19' - To je bio pakao. Ko je bio u periodu opsade grada zna da je bio pakao. Rijetki su trenuci bili kada nije bilo intenzivnih borbenih dejstava, kada se moglo opustiti i izaći iz skloništa. Moram reći da je nama koji smo ostali u ovom gradu bila namijenjena sudbina, pa mogu slobodno reći, nešto kao što se dogodilo u Srebrenici.

20' - Međutim, zahvaljujući Armiji BiH i građanima i njihovoj hrabrosti i spremnosti da se odbrani grad i država, to se nije dozvolilo

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