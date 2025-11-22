Radenko Mirković za "Avaz": Od protesta smo, za sada, odustali, ali borbu nastavljamo

Veliki protest najavljen za 27. novembar s početkom u 12.05 sati ispred Parlamenta BiH u zajedničkoj organizaciji Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH i Saveza sindikata policijskih organa u BiH je odgođen.

Potvrdio je to za „Avaz“ Radenko Mirković, predsjednik Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, kazavši da je i ta odluka donesena zajednički na jučerašnjoj sjednici upravnih odbora sva tri sindikata.

- Odustali smo od protesta, nakon što je usvojen budžet za ovu godinu i nakon što su usvojena dva naša zahtjeva od ukupno četiri. Dakle, usvojen je budžet u kojem je planirana jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000 KM naknade plus doprinosi za više od 22.000 zaposlenih u institucijama BiH. Imat ćemo još jedan dio u 2026.godini kako ljudi ne bi bili oštećeni, ali vidjet ćemo o kojem se iznosu radi. To će, ustvari, zavisiti od toga kolika je izgubljena dobit - rekao nam je Mirković.

Međutim, naglasio je, njihova sindikalna borba se nastavlja, s obzirom da nisu usvojena njihova druga zahtjeva.

-Uz usvajanje budžeta za 2026.godinu,gdje bi osnovica trebala biti 690,86 KM, naš glavni zahtjev je da do kraja godine Dom naroda Parlamenta BiH usvoji izmjene Zakona o plaćama i naknadama koje predviđaju retroaktivnu isplatu razlike između plaće koju su zaposleni primali i one koju su trebali primati u slučajevima kada se poveća osnovica. Dakle, da se osnovica ne primijenjuje više donošenjem budžeta nego od 1.januara bez obzira na datum usvajanja-pojasnio je Mirković.

Rok za ispunjenje tih zahtjeva je 31.decembar ove godine.

- Ako ti zahtjevi ne budu ispunjeni, donijeli smo zaključak da protest održimo u januaru - poručio je on.