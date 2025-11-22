Dok se bliži kraj godine, penzioneri sve nervozniji

Penzioneri su sve nervozniji. Na svojevrsnu reformu penzionog sistema u FBiH još nije stavljena tačka. Konkretno, vrijeme za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o PIO koje za penzionere donose prilične promjene, od nove formule za usklađivanje penzija koje će se vršiti redovno dva puta godišnje do dodatnog godišnjeg primanja, kao i druge pogodnosti, neumoljivo teče. Obećanje premijera Svjesni su toga u Savezu udruženja penzionera FBiH, pa su prema Federalnoj vladi, saznajemo, u četvrtak uputili urgenciju. Potvrdio nam je to Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza, istakavši kako su u svom dopisu podvukli da se izmjene i dopune Zakona o PIO moraju usvojiti prije blagdana, kako bi primjena novog zakonskog rješenja počela od 1. januara 2026. godine.

Halilović: Zvanično obećanje . Screenshot Halilović: Zvanično obećanje . Screenshot

- To je, kako smo im i naveli, naš zadnji vapaj! Tražimo da Vlada F BiH po hitnoj proceduri to uputi prema Parlamentu, kako bi sve bilo završeno do 20. decembra. Ne smijemo ni pomisliti šta bi se desilo da zakon ne stupi na snagu 1. januara. To je zvanično obećanje premijera, njegova dva zamjenika i resornog ministra. Vjerujemo da će iduće sedmice to biti urađeno, jer nema nikakvog razloga da bude drugačije – kazao je Halilović za „Dnevni avaz“. Prijedlog izmjena Sličnog je mišljenja Marinko Jovanović, predsjednik Saveza udruga umirovljenika FBiH. - Činjenica je da je sada sve, takoreći, „u leru“. Ali, ukazali smo im povjerenje za to - kratko je rekao Jovanović za „Avaz“.

Jovanović: Ukazali povjerenje . Federalna televizija Jovanović: Ukazali povjerenje . Federalna televizija