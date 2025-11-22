Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Snijeg stigao i u Krajinu: Pogledajte atmosferu u Bihaću, zatvoren Ripački klanac za kamione i šlepere

Nadležne službe su brzo reagirale i ulice grada na Uni su dobro očišćene

Snijeg u Bihaću. Avaz

S. S.

22.11.2025

Prvi snijeg ove jeseni stigao je i u Krajinu. Za razliku od glavnog grada BiH, čini se da je riječ o nešto slabijem intenzitetu padavina.

Nadležne službe su brzo reagirale i ulice grada na Uni su dobro očišćene.

Iz Operativnog centra MUP-a USK su kazali da su za kamione i šlepere zatvoreni putni pravci Ripački klanac, Lanište i Oštrelj. Ističu da su sve nadležne službe na terenu.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# SNIJEG
# BIHAĆ
# KRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.