Snijeg stigao i u Krajinu: Pogledajte atmosferu u Bihaću, zatvoren Ripački klanac za kamione i šlepere

Prvi snijeg ove jeseni stigao je i u Krajinu. Za razliku od glavnog grada BiH, čini se da je riječ o nešto slabijem intenzitetu padavina.

Nadležne službe su brzo reagirale i ulice grada na Uni su dobro očišćene.

Iz Operativnog centra MUP-a USK su kazali da su za kamione i šlepere zatvoreni putni pravci Ripački klanac, Lanište i Oštrelj. Ističu da su sve nadležne službe na terenu.

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