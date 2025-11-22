Đajić dobio mnoštvo poruka podrške, a jedna ga posebno dirnula: "Iz aviona se vidi da nije droga"

Bivši generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić zahvalio se svim građanima koji mu ovih dana šalju poruke podrške, ponovivši da je žrtva reketiranja. – Hvala vam od srca na svakoj poruci, svakom komentaru i svakoj riječi podrške koju mi svakodnevno šaljete. Vaša toplina, vaša vjera u mene i vaše razumijevanje u ovim teškim trenucima daju mi snagu kakvu je teško opisati – poručio je Đajić na društvenim mrežama.

Dodao je kako vjeruje da građani prepoznaju istinu, da je nevin i da je postao žrtva pritisaka i reketiranja, zbog čega je platio cijenu. – Vaša podrška mi pokazuje da pravda ipak ima svoj glas. Od svih poruka koje sam dobio, najdublje me je dirnula ona od mog sina. I on je dobio mnogo riječi podrške od svojih drugova. Prišao mi je i rekao: – Ma daj, tata, vidi se iz aviona da to nema veze s drogom. To vide i oni koji baš slabo razmišljaju, a posebno bi to trebalo da vide oni koji sebe smatraju ozbiljnim ljudima – ispričao je Đajić.