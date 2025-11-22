Habota: Mediji su ključni partneri u komunikaciji evropskog puta sa građanima

Saznali su iz prve ruke kako službe za informiranje institucija EU sarađuju s medijima i koje audiovizuelne resurse za njih imaju na raspolaganju, a kako bi što efikasnije izvještavali o EU temama.

Tokom posjete novinari su imali priliku proširiti znanje o radu institucija Evropske unije, politici proširenja i evropskom putu BiH, te zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU.

Cilj studijske posjete je jačanje kapaciteta novinara za izvještavanje o poslovima EU i procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i doprinos širenju novinarske mreže kontakata u EU.

Posjetu je Direkcija za evropske integracije realizirala u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske u BiH i uz finansijsku podršku Njemačke vlade putem GIZ-a, u okviru projekta Cooperation of Public Institutions for EU Integration in BiH (CEI BiH).

Direkcija za evropske integracije je u svim svojim strateškim dokumentima medije prepoznala kao ključne partnere u komunikaciji evropskog puta sa građanima, a saradnju sa medijskim profesionalcima stavila u vrh prioriteta svog rada – izjavila je direktorica Direkcije za evropske integracije Elvira Habota grupi novinarki i novinara iz Bosne i Hercegovine, koji su protekle sedmice boravili u studijskoj posjeti institucijama Evropske unije u Briselu.

Bila je to i prilika za uspostavljanje novih kontakata, kako u institucijama EU, tako i s kolegama novinarima iz regije koji su dopisnici iz Brisela.

Novinari iz BiH razgovarali su i sa članovima Evropskog parlamenta Ondřejom Kolářom, izvjestiteljem za BiH i Davorom Ivom Stierom, predsjednikom Delegacije EP za BiH u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje.

Posjetili su i Stalnu misiju Francuske pri EU, kao i Misiju BiH pri EU.

Važnost medija u procesu evropskih integracija

Direktorica Direkcije za evropske integracije Elvira Habota, koja je drugim povodom boravila u Briselu, sastala se i sa novinarima iz Bosne i Hercegovine, te je tom prilikom izjavila da Direkcija konstantno naglašava važnost medija u procesu evropskih integracija.

Po njenim riječima, evropske integracije nisu samo niz tehničkih poglavlja, zakona, niti propisa.

- To je jedan proces izgradnje povjerenja, kroz komunikaciju sa građanima, kroz informiranje i dijalog, ne samo o prednostima samog članstva, već i o izazovima evropskog puta. Upravo u tom procesu ključnu ulogu imaju mediji čija je zadaća, ne samo da nas informiraju, već i da nas educiraju. Ono što želim naglasiti je da je Direkcija za evropske integracije, upravo vodeći se time, u svim svojim strateškim dokumentima medije prepoznala kao ključne partnere u komunikaciji evropskog puta sa građanima, a saradnju sa medijskim profesionalcima stavila u vrh prioriteta svog rada. Kao dio ove saradnje, jačanje kapaciteta novinarki i novinara, a samim tim i medijskih kuća za izvještavanje o procesu evropskih integracija, smo mi stavili u vrh prioriteta i na taj način pokušavamo da investiramo što je više moguće u predstavnike medija – navela je Habota.

Ocijenila je da je studijska posjeta novinara institucijama Evropske unije u Briselu vrlo značajna, dodajući da je i to jedna od aktivnosti koju su željeli da urade, te da je vrlo važno da na taj način ojačaju medije.

- Ova studijska posjeta je realizirana uz veliku podršku i saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini u okviru projekta koji implementira GIZ u ime Vlade Njemačke. Tokom ovih nekoliko dana bh. novinari su imali priliku da posjete i da razgovaraju sa predstavnicima značajnih institucija u Evropskoj uniji. Te institucije su vrlo važne i za politiku proširenja i za evropski put Bosne i Hercegovine – navela je Habota.

Dodala je da su bh. novinari također imali priliku da vide šta zapravo nude evropske institucije medijskim profesionalcima u smislu izvještavanja o evropskim temama.

Ulagati u jačanje kapaciteta medija

Također je navela da je to izvrsna prilika da mediji prošire mrežu kontakata, ne samo sa predstavnicima institucija Evropske unije, već i sa svojim kolegama, novinarima iz regije koji rade u Briselu, kao i sa stalnim predstavništvima zemalja članica Evropske unije.

- Mislim da je ova studijska posjeta važna iz više razloga, a prije svega da pokaže i koliko treba investirati i finansijski u medije i podržati medije da izvještavaju o ovim vrlo važnim temama. Studijska posjeta je rezultat potreba, rekla bih, novinara koji su iskazali kroz različite kanale komunikacije sa Direkcijom i iskreno se nadam da će doprinijeti boljem razumijevanju Evropske unije, boljem razumijevanju politike proširenja i našeg evropskog puta. Želim naglasiti da je Direkcija radila i nastavit će raditi i ulagati u jačanje kapaciteta medija. Tokom prošle godine smo proveli nekoliko aktivnosti, ojačali smo kapacitete dvadesetak novinara kroz namjenski osmišljene edukacije i kroz studijsku posjetu najmlađoj državi članici, a to je Republika Hrvatska. Također oko 70 novinara je prošlo osnovnu obuku za pripremu projektnih prijedloga za korištenje fondova Evropske unije - kazala je Habota.

Dodala je da imaju dobru saradnju i sa Društvom novinara Bosne i Hercegovine i partnerima, s kojima nastavljaju realizirati dodjelu novinarske nagrade i na taj način planiraju promicati ulogu i značaj medija u procesu evropskih integracija.