Junuzović za "Avaz": Plaće zaposlenih u pravosuđu ZHK jedva više od 1.000 KM!

Nakon štrajka upozorenja u aprilu ove godine i nakon što su iscrpili sve mogućnosti dogovora s Kantonalnom vladom, zaposlenici u pravosudnim institucijama Zapadnohercegovačkog kantona stupili su u generalni štrajk.

Štrajk, koji je počeo u srijedu, 19.novembra se provodi u svim pravosudnim institucijama ZHK, odnosno, Općinskom sudu Ljubuški, Općinskom sudu Široki Brijeg, Kantonalnom sudu Široki Brijeg i u Kantonalnom tužilaštvu ZHK u Širokom Brijegu.

Tri dana

Premda traje svega tri dana, njihov štrajk se prilično odrazio na rad pravosudnog sistema u ZHK, a provode se samo nužni i neodgodivi poslovi.

U štrajku će biti, potvrdio je za „Avaz“ predsjednik Sindikata, Edin Junuzović, sve dok se ne iznađe rješenje za njihove brojne nagomilane sistemske probleme i dok, zapravo, njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Naveo je da zaposlenici u pravosudnim institucijama nemaju, uopće, potpisan kolektivni ugovor.

-Nemamo kolektivni ugovor, samim tim smo zanemareni u svim materijalnim i ostalim kategorijama. Tražimo, dakle, potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bismo dobili povećanje plaće. Naša osnovna plaća je nešto viša od minimalne i taj iznos se kreće oko 1.050 KM. Mi smo, tako, na samom dnu kada je riječ o plaćama.Svi imaju više plaće u odnosu na djelatnike u pravosuđu. Zahtijevali smo i donošenje zakona o plaćama na razini županije, što se godinama obećava, a ne sprovodi se. U zadnjem dopisu koji smo kao Sindikat dobili od njih je navedeno da će krajem 2024.godine biti usvojen taj zakon. Međutim, kraj je 2025.godine, a tog zakona nema- kazao nam je Junuzović.

Naglasio je da je konkretan socijalni dijalog s predstavnicima Vlade ZHK, praktično, potpuno izostao.

-U dva navrata smo imali sastanke, jednom s ministrom pravosuđa i uprave, Vjekoslavom Lasićem, a na drugom je bio premijer Predrag Čović, ali dogovora nije bilo- dodao je Junuzović.

Sastanak rukovoditelja

U međuvremenu su, naveo je, održani sastanci rukovoditelja pravosudnih institucija, koji su im dali punu podršku i rukovodstva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH s predstavnicima Kantonalne vlade, ali ni to nije donijelo nikakav pomak.

-Uglavnom, mi smo ostali uskraćeni za istinski, pravi dijalog s predstavnicima Vlade. Osporavaju nam reprezentativnost, međutim, mi djelujemo kao sindikalna organizacija Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama F BiH. U našoj sindikalnog organizaciji je 90 posto svih državnih službenika i namještenika koji su zaposleni u ove četiri pravosudne institucije- rekao nam je Junuzović.

S druge strane, iz Vlade ZHK smatraju da je štrajk neopravdan. Štaviše, preko Pravobranilaštva su Općinskom sudu Široki Brijeg uputili zahtjev za zabranu organiziranja i provođenja štrajka