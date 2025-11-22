Video / Grtalice neumorno čiste autoput od Tarčina prema Vlakovu

Jake sniježne padavine napravile su velike probleme širom države, a čini se da je najveća količina pala u predjelima oko Sarajeva.

Nadležne službe rade neumorno kako bi omogućili građanima neometano saobraćanje.

"Avazov" reporter je zabilježio trenutak kada grtalice neumorno čiste autoput od Tarčina prema Vlakovu.

Autoput na toj dionici je dobro očiščen, no zbog padavina se vozi dosta sporije nego što je to inače slučaj.

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