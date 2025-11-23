Budite oprezni: Na putevima u BiH saobraća se po klizavom kolovozu

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu.

Ugaženog ili raskvašenog snijega na kolovozu ima na putnim pravcima: Bugojno-Kupres (Koprivnica), Šuica-Livno, Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor (Makljen), Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Mrkonjić Grad-Mlinište, Trnovo-Foča (Rogoj) i Foča-Gacko (Čemerno).

Zbog zimskih uvjeta na autoputu A-1 smanjena je brzina kretanja.

- Dodatno, preko prevoja Borova glava (Šuica-Livno) upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz. Skrećemo pažnju i na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Napominjemo da je zimska oprema zakonski obavezna za sva vozila u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu - navode iz BIHAMK-a jutros u izvještaju.

Sanacija klizišta

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na GP Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).