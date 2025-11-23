Јedno biračko mjesto u Kneževu nedostupno zbog snijega

Na području opštine Kneževo jutros je na vrijeme otvoreno 19 od 20 biračkih mjesta, a pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ima oko 8.848 birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Budimir Dukić.

- Do jednog biračkog mjesta pokušavaju da se probiju kroz snijeg. Ukoliko to mjesto bude otvoreno u 8.00 ili 9.00 sati, za toliko vremena će se produžiti glasanje, ako ga uopšte uspijemo otvoriti - rekao je Dukić.

Dukić je naveo da je na području ove opštine aktivan jedan mobilan tim, te da na četiri biračka mjesta u ovoj opštini nema struje.

U RS danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 sati, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 sati kada se biračka mjesta zatvaraju.