Brojna biračka mjesta u RS bez struje: Šmit najavio obilazak

U nekim lokalnim zajednicama u RS, u kojoj se održavaju prijevremeni predsjednički izbori, na pojedinim biračkim mjestima nema električne energije.

Problema ima i sa internetom, a zbog snijega jedno glasačko mjesto nije otvoreno.

Nestanak struje

Najviše problema zabilježeno je na područjima gdje je snijeg otežao sanaciju kvarova na mreži:

Teslić: Najveći problem; čak 18 biračkih mjesta nema električnu energiju (iako su otvorena).

Foča: Opštinska izborna komisija (OIK) nije uspjela stupiti u kontakt sa predstavnicima četiri biračka mjesta (Popov Most, Kuta, Čelebići i Zavait) zbog nestanka struje.

Bosanski Novi: Osam biračkih mjesta nema električnu energiju.

Ostali: Problemi sa strujom zabilježeni su i u Stanarima, na Palama i u Istočnom Starom Gradu (Trebević).

U opštini Trnovo, jedno biračko mjesto na Jahorini nije otvoreno zbog snijega koji je padao jučer i noćas. Banja Luka je također suočena s problemom komunikacije. Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dubravko Malinić rekao je da nema precizan podatak o otvaranju svih biračkih mjesta, jer na nekim područjima nema struje, pa nema ni signala mobilnog telefona.

- Јoš nemamo precizan podatak da li su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, ali nismo imali prijavljene probleme. Postoje mjesta bez struje i mobilne telefonije, tako da nemamo sve podatke - kaže Malinić.

Pokrenuto glasanje

Uprkos problemima, iz OIK-ova poručuju da je glasanje uglavnom pokrenuto. U Sokolcu je, naprimjer, rečeno da su, u slučaju da se ne uspostavi redovno snabdijevanje, obezbijeđeni agregati (generatori) kako bi se izborni proces mogao odvijati bez problema.

Pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima ima 1.264.364 birača sa pravom glasa. Birališta su otvorena do 19:00 sati.

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) najavio je obilazak glasačkih mjesta, prema potvrđenim informacijama najavio je posjetu Bijeljini.

Prvi presjek izlaznosti očekuje se oko 11 sati.