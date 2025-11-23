Brčko: Sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, glasanje protiče bez poteškoća

Svih 126 biračkih mjesta u Brčko distriktu BiH jutros su otvorena na vrijeme, potvrđeno je iz Izborne komisije Brčko distrikta BiH.

Građani glasaju na vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske, a pravo glasa ima više od 30.520 registrovanih birača s područja Distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske.

Kako je saopštila član Izborne komisije Ljiljana Orendi, do sada nisu zabilježene nikakve nepravilnosti niti tehničke poteškoće, a izborni proces teče uredno i bez zastoja.

Birališta će biti otvorena do 19.00 sati, nakon čega slijedi brojanje glasova.

Za razliku od prošlih lokalnih izbora, ovog puta se ne koristi elektronsko glasanje niti elektronska provjera identiteta birača. Svi postupci provode se isključivo u standardnoj, papirnoj formi.

Iz Izborne komisije pozivaju građane da iskoriste svoje biračko pravo i doprinesu regularnosti i transparentnosti izbornog procesa