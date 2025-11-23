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IMA PROBLEMA I SA STRUJOM

U Kalinoviku snijeg do pola metra, zametena neka biračka mjesta

Za današnje izbore u opštini Kalinovik registrovano je 1.696 birača

Snijeg otežao saobraćanje. Velibor Tripić

A. O.

23.11.2025

U opštini Kalinovik u sedam sati otvoreno je sedam od 10 redovnih biračkih mjesta, dok na preostala tri otvaranje kasni zbog obilnih snježnih padavina, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Član Komisije Aleksandar Milidrag rekao je da članovi biračkih odbora zbog visokog snijega koji dostiže i pola metra nisu mogli pristupiti na vrijeme pojedinim biračkim mjestima, a da problema ima i sa snabdijevanjem električnom energijom.

Za današnje izbore u opštini Kalinovik registrovano je 1.696 birača, koji glasaju na 10 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

Podsjećamo, u bh. entitetu RS danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

# SNIJEG
# KALINOVIK
# STRUJA
# RS
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