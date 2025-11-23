Oglasio se CIK BiH: Pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme

Pojedina biračka mjesta nisu otvorena tačno u 07.00 sati - saopćeno je iz Centralne izborne komisije BiH.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se danas. Biračka mjesta su otvorena jutros u 07.00 a zatvaraju se večeras u 19.00 sati.
Razlozi su uslovljeni vremenskim prilikama i snježnim padavinama što otežava pristup biračkim mjestima kao i nestanak električne energije.
Zbog otežane komunikacije Centralna izborna komisija BiH nema još potpunu informaciju sa svih biračkih mjesta.
Centralna izborna komisija BiH je u stalnoj komunikaciji sa svim općinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja.
Odziv birača na redovnim biračkim mjestima do 11.00 sati Centralna izborna komisija BiH će saopćiti u 12.00 sati.
Centralna izborna komisija BiH će prve preliminarne rezultate objaviti večeras u 23.00 sata na internet stranici www.izbori.ba.