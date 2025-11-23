Blanuša glasao u Banjoj Luci: Očekujem fer i tolerantan dan

Kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša glasao je danas u Banjoj Luci. Kako je kazao, nada se da će izbor predsjednika RS biti izraz volje većine građana RS.
KANDIDAT SDS-A
Predizborna kampanja u Republici Srpskoj protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi, rekao je Blanuša
Blanuša: Glasao u Banjoj Luci. MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER
Kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša glasao je danas u Banjoj Luci. Kako je kazao, nada se da će izbor predsjednika RS biti izraz volje većine građana RS.
- Predizborna kampanja u Republici Srpskoj protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi. Očekujem da će takav biti i izborni dan - rekao je Blanuša nakon što je glasao u banjalučkoj Osnovnoj školi "Branko Radičević".
Pozvao je građane da izađu na prijevremene predsjedničke izbore i glasaju za kandidata za koga misle da će najbolje zastupati njihove i interese RS.
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