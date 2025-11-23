Blanuša glasao u Banjoj Luci: Očekujem fer i tolerantan dan

Kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša glasao je danas u Banjoj Luci. Kako je kazao, nada se da će izbor predsjednika RS biti izraz volje većine građana RS.

- Predizborna kampanja u Republici Srpskoj protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi. Očekujem da će takav biti i izborni dan - rekao je Blanuša nakon što je glasao u banjalučkoj Osnovnoj školi "Branko Radičević".