Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KANDIDAT SDS-A

Blanuša glasao u Banjoj Luci: Očekujem fer i tolerantan dan

Predizborna kampanja u Republici Srpskoj protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi, rekao je Blanuša

Blanuša: Glasao u Banjoj Luci. MIOMIR JAKOVLJEVIĆ/RINGIER

A. O.

23.11.2025

Kandidat SDS-a za predsjednika RS Branko Blanuša glasao je danas u Banjoj Luci. Kako je kazao, nada se da će izbor predsjednika RS biti izraz volje većine građana RS.

- Predizborna kampanja u Republici Srpskoj protekla je u fer i tolerantnoj atmosferi. Očekujem da će takav biti i izborni dan - rekao je Blanuša nakon što je glasao u banjalučkoj Osnovnoj školi "Branko Radičević".

Pozvao je građane da izađu na prijevremene predsjedničke izbore i glasaju za kandidata za koga misle da će najbolje zastupati njihove i interese RS.

# RS
# BRANKO BLANUŠA
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.