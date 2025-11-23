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ENERGETSKI PROBLEMI

Konjic, Prozor-Rama i Jablanica: Naselja bez struje nakon vremenskih neprilika

U općini Prozor-Rama bez napona su naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. FENA

FENA

23.11.2025

Zbog vremenskih neprilika na području Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) više naseljenih mjesta trenutno je bez napajanja električnom energijom, potvrđeno je iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK-a.

Na području Konjica bez električne energije su Buturović Polje, Bjelimići i Glavatičevo.

U općini Prozor-Rama bez napona su naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac.

S prekidima u napajanju suočava se i općina Jablanica, gdje su bez struje Ostrožac, Grevići, Gradac, Krstac, Dobrigošća, Bukov Pod i Čeharski Vrh.

Iz JP EP BiH i iz JP EP HZHB saznaje se da je u ostalim područjima elektroopskrba uglavnom uredna.

# KONJIC
# VRIJEME
# JABLANICA
# STRUJA
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