Koalicija "Pod lupom": Većina birališta u RS otvorena na vrijeme, ali uz niz nepravilnosti

Koalicija "Pod lupom" predstavila je prve nalaze o toku prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske (RS) iz reda srpskog naroda, koji se održavaju danas u RS-u, ukazujući na niz nepravilnosti, ali i ističući da je većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme, uz uglavnom miran početak izbornog dana.

Proces glasanja

Koordinator za odnose s javnošću i medijima Koalicije Pod lupom Hasan Kamenjaković kazao je da je da su angažirali 400 građanskih, nestranačkih posmatrača za nadgledanje prijevremenih izbora za predsjednika RS-a.

Pojasnio je da posmatrači prate kompletan izborni proces na oko svakom petom biračkom mjestu širom ovog bh. entiteta.

- Naši posmatrači su već ispratili otvaranje biračkih mjesta, trenutno prate proces glasanja, a pratiće i zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova i pakovanje izbornog materijala. Također ćemo se potruditi da blagovremeno informiramo javnost o izlaznosti - kazao je Kamenjaković.

Posmatrači su raspoređeni na reprezentativnom uzorku biračkih mjesta u svim dijelovima RS-a, što, kako navodi, omogućava statistički pouzdano praćenje izbornog dana.

- U ranim jutarnjim satima skoro svi naši posmatrači su nesmetano započeli proces posmatranja na biračkim mestima. U manjem broju slučajeva nije im omogućen pristup biračkim mjestima, uglavnom zbog vremenskih neprilika, proceduralnih poteškoća ili zbog zabrane posmatranja u dva slučaja, koja su se desila u Tesliću i u Petrovu - izjavio je Kamenjaković, dodajući da su svi slučajevi zabrane posmatranja brzo riješeni te da posmatrači sada nesmetano prate izborni proces.

Po podacima Koalicije "Pod lupom", većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme.

- Tačno u 7.00 otvoreno je 92,6 posto biračkih mjesta, od 7.00 do 7.15 otvoreno je dodatnih 6,5 posto, dok je 0,9 posto biračkih mjesta otvoreno s kašnjenjem do oko 8.00 - naveo je Kamenjaković.

Medijima se obratio i projekt menadžer Koalicije "Pod lupom" Dario Jovanović, koji je istakao da je izborni dan počeo mirno, uz nekoliko zabilježenih odstupanja od procedura i zakona.

- Uglavnom se radi o nepravilnostima koje se ponavljaju iz jednog u drugi izborni ciklus - napomenuo je.

Naveo je da je do 9.00 časova registrirano deset težih kršenja izbornih pravila, i to četiri slučaja kršenja izborne tišine, dva slučaja zabrane posmatranja u Tesliću i Petrovu, dva slučaja manjka izbornog materijala, jedan slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja te jedan slučaj pritisaka na birače.

Osim toga, evidentirane su 22 manje nepravilnosti, uglavnom proceduralne prirode.

- Propagandni materijal u blizini biračkog mjesta zabilježen je na devet lokacija, indicije na trgovinu mjestima u biračkim odborima na sedam biračkih mjesta, a na tri biračka mjesta postoje indicije da predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora nisu nestranačke osobe. Također, na tri biračka mjesta nije propisno istaknut spisak svih članova biračkog odbora sa nazivima političkih subjekata, što je obaveza - naveo je Jovanović.

Govoreći o dodatnim izazovima, istakao je da loše vremenske prilike otežavaju pristup pojedinim biračkim mjestima širom BiH.

Mirna atmosfera

- Po informacijama koje imamo do 9.00, na najmanje jednom biračkom mjestu izbori se neće održati jer je put neprohodan i do njega nije moguće doći - kazao je.

Predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić apelovao je na sve aktere izbornog procesa u BiH, prije svega političke stranke, njihove kandidate te izbornu administraciju, da dosljedno poštuju Izborni zakon i provedbene akte Centralne izborne komisije BiH.

- Moramo se konačno naučiti da se ono što je propisano i što je naša obaveza mora poštovati. Možemo govoriti o određenim nepravilnostima, ali većina njih ne može uticati na rezultate samih izbora - kazao je Šehić.

Naglasio je da je obaveza svih učesnika u izbornom procesu, a posebno političkih subjekata koji, kako je naveo, snose najveću odgovornost, da doprinesu održavanju izbora u mirnoj atmosferi.

- Samo tako možemo obezbijediti slobodne i poštene izbore, bez bilo kakvog uticaja na izbornu volju građana - poručio je Šehić.