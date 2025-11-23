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SNJEŽNI POKRIVAČ

Padavine širom BiH: Evo u kojem gradu je palo najviše snijega

Visina snježnog pokrivača u BiH bilježi se pomoću stalnih i pokretnih snjegomjera

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E. A.

23.11.2025

Bosnu i Hercegovinu jutros je prekrio prvi ozbiljniji snijeg ove sezone, a u pojedinim krajevima formirao se izuzetno visok snježni pokrivač. 

Prema podacima meteorologa, najviše snijega palo je u Mrkonjić Gradu, gdje je izmjereno čak 31 cm, dok je Han Pijesak osvanuo pod 24 cm bijelog pokrivača. 

Nešto slabije, ali i dalje značajne padavine pogodile su Gacko, gdje je zabilježeno 21 cm, dok su Sokolac i Banja Luka pod snijegom visine 17 odnosno 15 cm.

Period hladnijeg vremena 

Snijeg je zabijelio i druge dijelove zemlje: u Bosanskom Novom visina pokrivača iznosila je 10 cm, u Doboju i Foči po 8 cm, dok je u Prijedoru izmjereno 4 cm, a najmanje je palo u Bijeljini, gdje su jutros zabilježena svega 2 cm snijega. 

Nakon toplijih dana, ovaj nagli dolazak zime iznenadio je mnoge, ali i najavio period hladnijeg i nestabilnijeg vremena koje meteorolozi očekuju u narednim danima.

Kako se mjeri visina snijega?

Visina snježnog pokrivača u BiH bilježi se pomoću stalnih i pokretnih snjegomjera, a lokacija na kojoj se mjerenje obavlja uvijek ostaje ista radi preciznosti. 

Stalni snjegomjeri nalaze se na stanicama gdje je snijeg uobičajena pojava, dok se pokretni koriste u mjestima gdje snijeg rijetko pada ili u trenucima kada je stalni snjegomjer oštećen ili nedostupan.

Tuzla. Facebook

Po pravilu, mjerenja se obavljaju izvan meteorološkog kruga, a samo u slučaju da to nije moguće, visina snijega se mjeri unutar kruga.
# PADAVINE
# BIH
# SNIJEG
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