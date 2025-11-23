Vehid Šehić za "Avaz": Uočeno deset slučajeva nepravilnosti, bilo je indicija kupovine glasova

Prijevremeni izbori za predsjednika bh. entiteta RS održavaju se danas, a biračka mjesta su otvorena u 7 sati, dok se zatvaraju u 19, ipak danas su uočene pojedine nepravilnosti.

Kako je za portal „Avaza“ izjavio predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić uočene su neke nepravilnosti, naročito u jutarnjim satima zbog situacija jer se sva biračka mjesta nisu mogla otvoriti u 7 sati.

- To je manji broj. Nisu se sva mjesta mogla otvoriti u 7 sati zbog snijega. Znam da jedno biračko mjesto nije ni otvoreno jer je nemoguće održati izbore, jer nije putni pravac prema tom biračkom mjestu očišćen. Druge nepravilnosti koje ne utiču na same rezultate izbora, ali se krše provedbeni akti Centralne izborne komisije su također do 10 slučajeva zabilježene. Međutim, presjek u 12 sati pokazuje da nema faktički povreda Izbornog zakona i provedbenih akata koji bi imali u konačnici i nekakav rezultat na samim izborima. Tako da mogu reći da oni protiču u jednoj normalnoj atmosferi, sem nekih jutarnjih časova gdje je bilo indicija da se pokušavaju kupovati glasovi, ali to su samo indicije, ne dokazi – rekao je za „Avaz“ Šehić.