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PROTIČU NORMALNO

Vehid Šehić za "Avaz": Uočeno deset slučajeva nepravilnosti, bilo je indicija kupovine glasova

Sljedeće godine su redovni izbori, pa možda mnogi građani birači nisu ni zainteresirani da izlaze na ove prijevremene izbore, zaključio je Šehić

Glasanje u Istočnom Sarajevu. Avaz

Piše: Amila Ovčina

23.11.2025

Prijevremeni izbori za predsjednika bh. entiteta RS održavaju se danas, a biračka mjesta su otvorena u 7 sati, dok se zatvaraju u 19, ipak danas su uočene pojedine nepravilnosti.

Kako je za portal „Avaza“ izjavio predsjednik Strateškog odbora Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić uočene su neke nepravilnosti, naročito u jutarnjim satima zbog situacija jer se sva biračka mjesta nisu mogla otvoriti u 7 sati.

- To je manji broj. Nisu se sva mjesta mogla otvoriti u 7 sati zbog snijega. Znam da jedno biračko mjesto nije ni otvoreno jer je nemoguće održati izbore, jer nije putni pravac prema tom biračkom mjestu očišćen. Druge nepravilnosti koje ne utiču na same rezultate izbora, ali se krše provedbeni akti Centralne izborne komisije su također do 10 slučajeva zabilježene. Međutim, presjek u 12 sati pokazuje da nema faktički povreda Izbornog zakona i provedbenih akata koji bi imali u konačnici i nekakav rezultat na samim izborima. Tako da mogu reći da oni protiču u jednoj normalnoj atmosferi, sem nekih jutarnjih časova gdje je bilo indicija da se pokušavaju kupovati glasovi, ali to su samo indicije, ne dokazi – rekao je za „Avaz“ Šehić.

Dodao je da izlaznost u 11 sati prema podacima s kojima raspolaže Koalicija „Pod lupom“ 10,3 posto, u odnosu na Opšte izbore 2022. godine.

Ističe kako je to manje za 7 posto, ali možda i vremenske prilike utiču na izlaznost.

- Druga stvar radi se o prijevremenim izborima. Sljedeće godine su redovni izbori, pa možda mnogi građani birači nisu ni zainteresirani da izlaze na ove prijevremene izbore – zaključio je Šehić.  

# PRIJEVREMENI IZBORI
# VEHID ŠEHIĆ
# RS
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