Direktor "Rad-a" za "Avaz": Prvo smo očistili saobraćajnice, svi ljudski napori su uloženi

Snijeg u Sarajevu već treći dan pada, a na ulicama su već viđene prve grtalice i vozila zimske službe.

Kako je za portal „Avaza“ kazao Emir Dobrača, direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“, svi ljudski napori su uloženi kako bi bili operativni na terenu.

- Što se tiče mehanizacije, 36 vozila je bilo na terenu od jučer, od toga 26 grtalica. Šta se dešavalo, tokom protekla 24/48 h, određena vozila iskoče, ali mi smo imali spremnu i radionicu. Naša služba remonta je radila također u smjenama. Pratili smo zimsku službu i vraćali ta vozila – rekao nam je.

Iako su nam se pojedini građani žalili da su pojedine ulice na padinskim naseljima loše očišćene ili da nisu uopće, Dobrača kaže da oni rade po određenom operativnom planu.

Dodao je da postoji čišćenje prve i druge kategorije, a zatim treća i četvrta.