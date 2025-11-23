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RAD PO PLANU

Direktor "Rad-a" za "Avaz": Prvo smo očistili saobraćajnice, svi ljudski napori su uloženi

Nama je izazov mehanizacija, ali taj izazov ova firma ima možda posljednjih 30 godina, tako da to nije ništa novo, kazao je Dobrača

Dobrača: 36 vozila jučer bilo na terenu. TVSA / Facebook

Piše: Amila Ovčina

23.11.2025

Snijeg u Sarajevu već treći dan pada, a na ulicama su već viđene prve grtalice i vozila zimske službe.

Kako je za portal „Avaza“ kazao Emir Dobrača, direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“, svi ljudski napori su uloženi kako bi bili operativni na terenu.

- Što se tiče mehanizacije, 36 vozila je bilo na terenu od jučer, od toga 26 grtalica. Šta se dešavalo, tokom protekla 24/48 h, određena vozila iskoče, ali mi smo imali spremnu i radionicu. Naša služba remonta je radila također u smjenama. Pratili smo zimsku službu i vraćali ta vozila – rekao nam je.

Iako su nam se pojedini građani žalili da su pojedine ulice na padinskim naseljima loše očišćene ili da nisu uopće, Dobrača kaže da oni rade po određenom operativnom planu.

Dodao je da postoji čišćenje prve i druge kategorije, a zatim treća i četvrta.

- Znači, mi moramo pratiti plan čišćenja i na prvom udaru morali smo održavati glavne saobraćajnice. Sve ostalo se dalje čistilo paralelno, u skladu sa raspoloživim kapacitetima – dodao je Dobrača.

Dodao je da imaju dovoljno kapaciteta, odnosno materijala za rad.

- Nama je izazov mehanizacija, ali taj izazov ova firma ima možda posljednjih 30 godina, tako da to nije ništa novo. Vozila jesu stara, ali stvarno moramo pohvaliti sve zaposlene radnike i vozače i radnike remonta održavanja koji su usredotočeni da budu spremna ta vozila – istakao je Dobrača. 

# SNIJEG
# KJKP RAD
# SARAJEVO
# EMIR DOBRAČA
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